Apple pensa ad un altro iPhone: l'Ultra assieme al Pro Max?

Come sanno bene i fan di Apple, nel quartier generale di Cupertino si stanno studiando delle modalità per aumentare ulteriormente il prezzo dell'iPhone di fascia alta. Piuttosto che semplicemente cambiare il nome del modello più prestante da Pro Max a Ultra, la Mela starebbe ragionando sull'introduzione di un nuovo modello di fascia alta "Ultra" che si affiancherebbe al Pro Max: una novità che potrebbe arrivare nel 2024, con gli iPhone 16.

L'ipotesi viene riportata da Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter Power On. Il nuovo modello consentirebbe di aumentare ancora di più il prezzo medio di vendita dell'iPhone: d'altronde, il CEO di Apple Tim Cook ha appena fatto presente che i consumatori sono disposti a pagare di più per avere il miglior telefono possibile.

Apple ha costantemente aumentato il prezzo del suo iPhone top di gamma, anche perché nel corso del tempo ha introdotto alcune importanti innovazioni, come ad esempio lo schermo più grande e una migliore durata della batteria, senza dimenticare l'opzione di archiviazione da 1 TB introdotta per la prima volta con iPhone 13 Pro.

Le vendite di iPhone 14 Pro e Pro Max stanno andando molto bene e questi due prodotti sembrano tirare di più rispetto ai più economici iPhone 14 e iPhone 14 Plus: ecco perché Apple sta seriamente pensando di introdurre un altro top di gamma.

Invece di rinominare il Pro Max con la dicitura "Ultra", infatti, Apple potrebbe aggiungere un iPhone di fascia ancora più alta sopra entrambi i modelli Pro.

Gurman afferma che al momento non è chiaro quali caratteristiche potrebbe fornire il nuovo modello di fascia alta, ma ipotizza tra le possibilità uno schermo ancora più grande, un comparto foto ulteriormente migliorato e un chip ancora più all'avanguardia. Al tempo stesso, il reporter di Bloomberg ritiene che al momento la Mela non sia concentrata sui pieghevoli, pertanto questo presunto nuovo iPhone non dovrebbe avere questa caratteristica.