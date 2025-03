Apple Pay: nuova funzionalità per PayPal in arrivo nell'app Wallet degli iPhone nel 2025

Con l’avvicinarsi del 2025, un'importante novità si profila per gli utenti Apple negli Stati Uniti. Apple ha annunciato l'integrazione di una nuova funzionalità nell'app Wallet, dedicata agli utenti di PayPal. Questo aggiornamento segue il decennale di Apple Pay e promette di migliorare ulteriormente l'esperienza di gestione e utilizzo delle carte virtuali per gli acquisti quotidiani.

Il lancio della funzionalità PayPal

Nel comunicato stampa rilasciato nell'ottobre 2024, Apple ha confermato che gli utenti iPhone negli Stati Uniti potranno visualizzare il saldo del proprio account PayPal direttamente nell'app Wallet. Questa novità dovrebbe essere lanciata con un futuro aggiornamento iOS, atteso tra le versioni iOS 18 e iOS 19. L’integrazione del saldo PayPal rappresenta un passo significativo per Apple nel potenziare il suo ecosistema di pagamenti digitali.

Come funziona il nuovo sistema

La funzionalità si inserisce all'interno di un'espansione dell'opzione "Connected Cards" disponibile nell'app Wallet. Questo strumento attualmente consente agli utenti di monitorare il saldo delle loro carte di credito e debito supportate, oltre a visualizzare fino a due anni di cronologia delle transazioni. Le transazioni comprese includono anche quelle effettuate senza l'uso di Apple Pay. Inizialmente, questo servizio era attivo solo per alcune carte emesse da banche nel Regno Unito e per le carte di credito Discover negli Stati Uniti.

L'integrazione della carta di debito PayPal

Già da tempo gli utenti possono aggiungere la loro carta di debito PayPal all'app Wallet di Apple. Tuttavia, la funzionalità che consentirebbe di visualizzare il saldo associato a questa carta non è ancora attiva, come osservato nella beta di iOS 18.4. Questo aggiornamento permetterà una maggiore trasparenza e sicurezza durante gli acquisti, facilitando la gestione del saldo disponibile.

Maggiore convenienza per gli utenti

Incorporare una visione chiara del saldo PayPal nell’app Wallet si traduce in un miglioramento significativo per l’esperienza di acquisto degli utenti. La possibilità di monitorare i fondi rende più semplici le transazioni, contribuendo a un uso più consapevole delle risorse economiche disponibili. Questo sviluppo giunge in un periodo in cui gli acquisti online e le transazioni digitali stanno diventando sempre più una routine quotidiana per molti consumatori.

Con questa nuova funzionalità, Apple non solo dimostra di volere connettere il proprio sistema di pagamento a un servizio ampiamente utilizzato come PayPal, ma anche di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso un'integrazione efficiente e senza soluzione di continuità tra le varie piattaforme di pagamento. Gli utenti dovranno attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali da Apple per vedere questa funzionalità in piena operatività.