Apple, nuovo iPhone nel 2021: display LCD, touch ID laterale

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple presenterà nel mercato un iPhone con un pulsante di accensione Touch ID sul lato del dispositivo nella prima metà del 2021.

Ming-Chi Kuo è un analista della TF International Securities, che già in passato ha condiviso informazioni e indiscrezioni in merito ai prodotti Apple, e si è sempre rivelato come una fonte molto attendibile.

Nuovo iPhone nel 2021

In una nota di ricerca che Ming-Chi Kuo ha condiviso con MacRumors, si legge che l’iPhone che Apple lancerà il prossimo anno sarà un modello di fascia bassa con un display LCD. L’analista già il mese scorso, Kuo aveva comunicato che il nuovo dispositivo sarà dotato di un notch più piccolo dato che sarà assente la funzione Face ID.

Sembra che sia allo studio una nuova soluzione per il touch ID, con una soluzione di riconoscimento delle impronte digitali migliorata e con un nuovo design.

Il sensore per il touch ID, infatti, potrebbe essere collocato lateralmente e potrebbe essere integrato con il pulsante di accensione già presente a lato.

Al momento non sono note altre informazioni in merito, ma siamo sicuri gli analisti ci forniranno altre note prossimamente.

Il mese scorso, Kuo aveva condiviso altre informazioni in merito al nuovo “iPhone SE 2 Plus” che pare presenterà delle dimensioni tra iPhone 8 Plus e iPhone 11, il suo un display potrebbe così essere da 5,5 pollici o 6,1 pollici.

Fonte macrumors