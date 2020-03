Apple, nuovo iPad Mini uscirà con un display mini-LED

Secondo l’ultimo rapporto dell’analista TF International Ming-Chi Kuo, Apple lancerà sei nuovi prodotti tra il 2020 e il 2021 che utilizzeranno display mini-LED. Tra questi ci saranno anche un nuovo iPad mini e un nuovo modello di Mac.

Secondo quanto riferito, la società dovrebbe lanciare l‘iPad Mini con display mini-LED sul mercato entro la fine dell’anno.

Non sappiamo ancora se a causa del coronavirus la produzione e il lancio potranno subire dei ritardi come potrebbe succedere al nuovo iPhone SE e all’iPhone 12.

Nuovo iPad Mini avrà display mini-LED

La tecnologia mini-LED offre un miglior contrasto e una gamma di colori più ampia. Grazie ai display mini-LED, inoltre, si potranno produrre pannelli più sottili e più efficienti dal punto di vista energetico. Secondo quanto sappiamo, Apple ha iniziato a lavorare su questa tecnologia nel 2018 in un impianto di produzione in California. Tuttavia, si dice che non vedremo display mini-LED su uno smartphone almeno prima del 2023.

L’azienda di Cupertino utilizzerà questa stessa tecnologia per il suo nuovo iPad Pro da 12,9 pollici, per iPad da 10,2 pollici e per un iPad Mini da 7,9 pollici.

Kuo afferma che il nuovo iPad Mini arriverà entro la fine dell’anno, mentre le tempistiche di lancio degli altri prodotti non sono ancora note, anche se è possibile che la versione mini-LED del ‌iPad Pro da 12,9 pollici possa arrivare nell’autunno del 2020.

Lo stesso rapporto rivela anche che l’azienda ha in programma di lanciare un MacBook Pro da 14,1 pollici che uscirà nel mercato insieme a un MacBook Pro da 16 pollici aggiornato.

Pare che il MacBook Pro da 14,1 pollici andrà a sostituire l’attuale modello dal 13 pollici.

Kuo menziona anche un ‌iMac Pro‌ da 27 pollici nella sua nota, dettaglio interessante dato che Apple non aggiorna iMac Pro‌ da quando è stato lanciato nel 2017.

Si dice anche che Apple svelerà due nuovi modelli di iPad Pro – uno con 11 pollici e un altro con display da 12,9 pollici – alla fine di questo mese. Tuttavia, questi modelli non saranno dotati di display mini-LED ma avranno specifiche della fotocamera aggiornate.

Fonte gizmochina