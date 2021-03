Apple potrebbe lanciare un nuovo “iPad 2021 da 11 pollici” il 23 marzo. Spunta un’immagine su Reddit

Cosa bolle nella pentola di Apple? E’ una domanda che gli esperti del settore e gli appassionati dei prodotti del gigante di Cupertino si pongono spesso, anche perchè la società del CEO Tim Cook non resta mai con le mani in mano. Non a caso, già in questo mese di marzo potremmo assistere a qualche bella novità da parte della “Mela morsicata”.

E’ quanto emerge da un’immagine postata sulla nota piattaforma social Reddit, dove si vede chiaramente una nuova custodia Speck con l’etichetta del dispositivo “Nuovo iPad 2021 da 11 pollici”. Come riferito dalla stessa persona che ha caricato la foto, un giovane che ha come nickname su Reddit “nanosplitter21”, l’acquisto del prodotto al momento non è possibile. Non appena il ragazzo ha tentato di comprare il nuovo iPad sul sito “Target.com”, è comparso un messaggio in cui si afferma che l’unità sarà disponibile per l’acquisto dal 4 aprile in poi. Poco dopo, un dipendente di Target ha dichiarato che il prodotto era stato messo in vendita per errore.

E’ bene ricordare che in alcuni casi le aziende terze producono custodie con un certo anticipo, basandosi sulle dimensioni del prodotto e sui disegni tecnici, specialmente quando sanno che i dispositivi in questione stanno per essere rilasciati. Ciò significa che in base all’immagine comparsa su Reddit si può affermare quasi con certezza che è in arrivo un nuovo iPad 2021 da 11 pollici.

Dato che Apple terrà un evento il 23 marzo e le ultime indiscrezioni parlavano proprio di probabili aggiornamenti nelle linee di iPad e iPad Pro (con probabile lancio anche degli AirTags, ndr), l’ipotesi che questo nuovo iPad venga presentato in quell’occasione diventa davvero molto concreta. Vedremo se nei prossimi giorni spunterà sul web qualche dettaglio in più.

Fonte Phone Arena