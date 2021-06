Apple presenterà i nuovi MacBook Pro 14” e 16” alla WWDC 2021

Secondo l’analista di Wedbush Daniel Ives, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che Apple sfrutterà l’importantissima vetrina del WorldWide Developers Conference (WWDC) per annunciare il suo MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici.

In una nota agli investitori riportato dall’autorevole sito MacRumors, Ives afferma che insieme all’annuncio delle nuove versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, Apple sta pianificando “alcune sorprese”, incluso l’annuncio dei nuovi MacBook Pro (come già riportato anche da un altro “leaker”, Jon Prosser). L’analista, che già in passato ha fatto previsioni sugli annunci di eventi, afferma che sarà proprio il chip M1 di Apple ad alimentare i nuovi MacBook Pro; tuttavia, questo dettaglio non convince molto gli esperti del settore.

È probabile che i prossimi MacBook Pro, che dovrebbero arrivare con una serie di importanti modifiche come la rimozione della Touch Bar, un design più piatto, il ritorno della porta HDMI, uno slot per schede SD e la ricarica magnetica MagSafe, presenteranno un’evoluzione più potente del chip ‌M1‌, che potrebbe anche essere il processore M2. Apple ha annunciato il chip ‌M1‌ lo scorso novembre, che ha debuttato su MacBook Pro di fascia bassa, MacBook Air e Mac mini per poi estendersi anche ad un nuovo iMac da 24 pollici e all’iPad Pro.

I nuovi MacBook Pro – che secondo l’affidabile giornalista di Bloomberg Mark Gurman potrebbero essere annunciati all’inizio di questa estate, ndr – saranno i Mac di fascia più alta con Apple Silicon mai presentati fino ad oggi.

Nella sua nota di oggi, Ives ha anche ribadito altre indiscrezioni emerse di recente, tra cui il fatto che la prossima linea di iPhone 13 presenterà opzioni di capacità di archiviazione da 1 TB, il doppio degli attuali 512 GB che troviamo nei modelli di punta. Inoltre, l’analista ha anche riaffermato la convinzione che Apple abbia intenzione di annunciare che i suoi occhiali AR saranno denominati come “Apple Glasses” al WWDC del 2022.

Fonte MacRumors