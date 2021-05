Apple, nuovi dettagli sugli iPad Pro: mini LED, Thunderbolt e Center Stage

Il nuovo iPad Pro è già a disposizione di alcuni clienti, dato che le spedizioni del nuovo prodotto di Apple sono cominciate da qualche giorno. Anche per questo motivo, l’azienda del CEO Tim Cook ha voluto condividere ulteriori dettagli sul dispositivo in una serie di documenti di supporto, che fanno riferimento ad argomenti come il display Liquid Retina XDR, il supporto Thunderbolt e USB4, la rete 5G sui modelli cellulari e una nuova funzione della fotocamera frontale che prende il nome di Center Stage.

Oltre a un massimo di 1.000 nit di luminosità a schermo intero, Apple ha affermato che il display Liquid Retina XDR supporta una luminosità massima di 1.600 nit per le luci alte fino al 40% dell’area dello schermo quando il resto dell’immagine è nera o con una luminosità fino a 600 nit.

Per ottenere l’Extreme Dynamic Range sull’iPad Pro era necessaria un’architettura del display completamente nuova. Il nuovissimo sistema di retroilluminazione a mini-LED 2D, con le zone di oscuramento locali controllate individualmente, si è rivelata la scelta migliore per fornire la luminosità a schermo intero estremamente elevata.

Apple ha poi aggiunto che dietro la struttura del nuovo display c’è il chip M1, che sfrutta algoritmi personalizzati per lavorare a livello di pixel e controllare separatamente i livelli mini-LED e LCD del display, trattandoli come due display distinti. Sono proprio gli algoritmi a coordinare i livelli di mini-LED e LCD e garantire un’esperienza visiva ottimale.

Per quanto riguarda il supporto Thunderbolt 3 e USB4, Apple ha spiegato come alcuni accessori possano richiedere una maggiore potenza dall’iPad Pro e andare ad inficiare in maniera considerevole sulla durata della batteria. Per questo motivo, il colosso di Cupertino ha ricordato ai clienti di scollegare questi accessori dal dispositivo quando non vengono utilizzati.

In linea con quanto previsto anche con i modelli di iPhone 12, presentati dall’azienda statunitense ad ottobre 2020, Apple ha confermato che gli aggiornamenti di iPadOS tramite cellulare sono supportati sul nuovo iPad Pro quando è abilitata l’opzione “Consenti più dati su 5G”, che consente un utilizzo dei dati più elevato per app e attività di sistema.

Il nuovo iPad Pro è infine dotato di una nuova fotocamera frontale Ultra Wide che abilita Center Stage, a cui facevamo riferimento all’inizio di questo articolo. Questa nuova funzionalità ha il pregio di riuscire a mantenere gli utenti perfettamente inquadrati durante le videochiamate con FaceTime, ed è senza dubbio una novità molto gradita.

Fonte MacRumors