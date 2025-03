Apple: novità tra ritardi software e nuovi lancio di prodotti

In questa settimana, Apple ha catturato l’attenzione non solo per il lancio di nuovi dispositivi hardware, ma soprattutto per le notizie legate al software. La decisione di posticipare alcune funzionalità promesse per l’assistente vocale Siri ha sollevato interrogativi fra gli analisti e ha generato preoccupazione fra i dipendenti della compagnia. Allo stesso tempo, si sono amplificate le voci riguardanti una radicale revisione del design e delle funzionalità prevista per l’uscita di iOS 19. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle ultime novità che interessano il colosso tecnologico.

Ritardi e preoccupazioni sul futuro di Siri

[amazon bestseller="iPhone 17" items="1"]

Venerdì scorso, Apple ha comunicato ufficialmente di aver rimandato il rilascio di alcune caratteristiche di personalizzazione dell’assistente Siri, inizialmente programmate per l’aggiornamento a iOS 18. La nuova tempistica indicata prevede il lancio “nel prossimo anno”, suggerendo che tali funzionalità potrebbero non essere disponibili prima di iOS 19 o di successivi aggiornamenti nel ciclo di sviluppo di quest’ultima versione del sistema operativo.

In seguito a queste notizie, John Gruber, noto blogger di tecnologia con Daring Fireball, ha espresso le sue preoccupazioni con toni critici tramite un articolo intitolato “Something Is Rotten in the State of Cupertino”. Gruber ritiene che queste funzionalità avanzate annunciate durante il WWDC 2024 rischino di diventare semplici illusioni, visto che Apple non ha finora dimostrato l’esistenza di tali caratteristiche in forma funzionante. Sebbene l’azienda abbia storicamente rinviato o annullato progetti, Gruber teme che Apple stia costruendo le sue promesse sul futuro dell’intelligenza artificiale su basi poco solide, mettendo a rischio la propria credibilità e suggerendo di possibili problemi interni all’azienda.

iOS 19: un cambiamento radicale atteso

Con la conferenza annuale degli sviluppatori a soli tre mesi di distanza, emergono nuove informazioni da Bloomberg, confermate da Mark Gurman, riguardo le novità attese in iOS 19. Secondo i report, l’aggiornamento di quest’anno porterà il più grande cambiamento di design dal lancio di iOS 7, avvenuto oltre dieci anni fa. Anche macOS riceverà aggiornamenti significativi, orientandosi verso un’esperienza più coerente su tutte le piattaforme, con una navigazione semplificata.

Sebbene i dettagli siano ancora pochi, le modifiche al design sembrano essere “largamente ispirate” a visionOS, il sistema operativo per Apple Vision Pro, il quale utilizza elementi di profondità e trasparenza. Tuttavia, le interfacce in 2D dei dispositivi tradizionali non potranno adottare completamente queste caratteristiche innovative. Le aspettative per un rilascio in grande stile sono elevate e gli sviluppatori attendono con ansia.

Novità in vista per MacBook Air e iPad

La settimana scorsa ha segnato il debutto ufficiale dei nuovi modelli di Mac e iPad di Apple, tra cui il tanto atteso MacBook Air e il Mac Studio, insieme a versioni aggiornate dell’iPad Air e dell’iPad entry-level.

Secondo Apple, il nuovo M4 MacBook Air, disponibile anche nella nuova colorazione Sky Blue, offre prestazioni fino a 23 volte superiori rispetto all’ultimo modello Intel del 2020, un dato preciso in riferimento a un test specifico. Anche se gli utenti con modelli più datati possono aspettarsi significativi miglioramenti nelle prestazioni quotidiane, i revisori e i consumatori sono già attivi nel testare le nuove funzionalità e condivideranno presto le loro impressioni attraverso video di unboxing e recensioni.

Design dell’iPhone 17: voci sempre più concrete

Le speculazioni sul design della famiglia iPhone 17 continuano ad intensificarsi, con nuove immagini di mockup che mostrano le linee previste dei dispositivi. Sebbene l’iPhone 17 standard mantenga un design molto simile a quello del suo predecessore, l’iPhone 17 Pro e il Pro Max dovrebbero presentare un design radicalmente diverso, con un ingombro della fotocamera che occuperà gran parte della parte posteriore superiore. Anche il nuovo “iPhone 17 Air” è atteso, con un design più slanciato che integra una sola fotocamera posteriore.

Aggiornamenti per CarPlay: nuove funzionalità in arrivo

Con l’imminente aggiornamento a iOS 18.4, Apple implementerà due funzionalità destinate ai cittadini che utilizzano CarPlay. La prima novità riguarda l’aggiunta di una terza fila di icone per le app su schermi infotainment di dimensioni maggiori. La seconda miglioria faciliterà il percorso per i proprietari di veicoli elettrici, come il Ford Mustang Mach-E e l’F-150 Lightning, aiutandoli a trovare le stazioni di ricarica compatibili con lo Standard di Ricarica Nordamericano .

In aggiunta, gli utenti dell’Unione Europea avranno la possibilità di impostare la propria app di navigazione predefinita, come Google Maps, una modifica realizzata in risposta alla Digital Markets Act dell’UE, una notizia accolta positivamente da chi preferisce alternative ad Apple Maps.

Il MacBook più controverso di sempre, celebrando i 10 anni

Questa settimana segna il decimo anniversario del lancio del celebre MacBook Retina da 12 pollici, un modello che ha suscitato dibattiti sia per le sue innovazioni sia per le sue carenze. Presentato da Tim Cook durante l’evento “Spring Forward” del 9 marzo 2015, il MacBook si è rivelato controverso per prestazioni limitate, l’unico porto USB-C disponibile e un prezzo di partenza di 1.299 dollari.

Tuttavia, il MacBook da 12 pollici ha anticipato molte delle caratteristiche che sarebbero diventate standard nel successivo lineup di Apple, introducendo innovazioni come il primo USB-C su un dispositivo Apple, la batteria a gradini e la tastiera butterfly che ha generato opinioni contrastanti. Questo modello ha rappresentato un punto di svolta nel design degli Apple laptop, aprendo la strada a una nuova era di dispositivi portatili ultra-sottili e leggeri.

Iscriviti alla nostra newsletter di MacRumors

Ogni settimana, pubblichiamo una newsletter via email che riassume le principali storie su Apple, un modo pratico per rimanere aggiornati sugli argomenti più rilevanti trattati e per avere una visione d’insieme delle notizie. Se desideri ricevere le ultime novità come quelle qui sopra direttamente nella tua casella di posta elettronica, non esitare a iscriverti alla nostra newsletter!

[amazon bestseller="iPhone 17" items="1"]