Apple non fornirà alcun aggiornamento “significativo” alle fotocamere degli iPhone fino al 2022

Una notizia che forse non farà piacere ai tanti appassionati di iPhone. Stando a quanto rivelato dall’analista Ming-Chi Kuo, infatti, gli obiettivi della fotocamera dell’iPhone potrebbero non ricevere aggiornamenti hardware significativi almeno fino al 2022.

La nota di Kuo, riportata dal sito MacRumors, si concentra su una nuova guerra dei prezzi tra i fornitori di lenti Largan e Genius Electronic Optical che andrà inevitabilmente ad influenzare la redditività. Genius Electronic Optical appare quella particolarmente a rischio a causa della sua elevata dipendenza da Apple: la volontà di Largan di tagliare i prezzi e l’imminente ingresso di Sunny Optical nella catena di fornitura degli obiettivi per fotocamere ‌iPhone‌ di fascia alta rappresentano un “mix” che potrebbe davvero tagliare le gambe a Genius.

Kuo prevede quindi che non ci sarà “alcun aggiornamento significativo dell’obiettivo della fotocamera nel 2022”, suggerendo che Genius Electronic Optical dovrà necessariamente far fronte ad una serie di “sfide” nei prossimi anni, “a meno che la struttura dell’industria degli obiettivi non venga interessata da miglioramenti di rilievo oppure venga ridotta significativamente la dipendenza da Apple”.

Va tuttavia precisato che la previsione di Kuo fa esplicito riferimento alla totale assenza di significativi miglioramenti hardware per gli obiettivi della fotocamera nei modelli ‌iPhone‌ per il 2021 e il 2022, ma non esclude che possano esserci miglioramenti alle prestazioni complessive della fotocamera stessa. Apple, come noto, cerca sempre di fornire qualità anche al lato software della fotocamera, pertanto la possibilità di vedere nuove funzionalità e altre modifiche riferite a miglioramenti sia nel software che in altri elementi dell’hardware della fotocamera è tutt’altro che bassa.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte MacRumors