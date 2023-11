Apple, niente nuovi iPad nel 2023: arrivano tutti il prossimo anno

Apple ha in programma di aggiornare l’intera gamma di iPad nel corso del prossimo anno: ciò vuol dire che il gigante di Cupertino lancerà sul mercato nel 2024 nuovi modelli di iPad Pro, iPad Air, iPad mini e iPad entry-level. E’ quanto riportato dal reporter di Bloomberg, Mark Gurman, nella sua ultima newsletter Power On.

Nel report, Gurman ha accennato anche alla mancanza di nuovi iPad e AirPod in vista della stagione dello shopping natalizio. Gurman ha spiegato che Apple avrebbe potuto provare a lanciare sul mercato altri nuovi prodotti, ma i nuovi iPad e AirPod “non sono ancora pronti”. Pertanto non si può fare altro che aspettare il 2024 per vedere sul mercato i nuovi iPad e anche i nuovi AirPod di fascia bassa (il modello Pro, secondo Gurman, arriverà invece nel 2025).

Se questa ipotesi sarà confermata – e non sembrano più esserci molti dubbi – il 2023 sarà il primo anno senza il rilascio di nuovi iPad dal 2010, ovvero da quando Apple ha presentato il dispositivo per la prima volta. L’ultimo iPad Pro risale a ottobre 2022, stesso mese del rilascio dell’ultimo iPad. L’iPad Air più recente è stato invece lanciato a marzo 2022, mentre a settembre 2021 è stata la volta dell’ultimo iPad mini.

Gurman, in precedenza, aveva pronosticato che gli iPad di fascia bassa e media potrebbero essere ufficializzati dalla società del CEO Tim Cook già a marzo 2024: sempre il reporter di Bloomberg ritiene che i modelli iPad Pro da 11 e 13 pollici con chip M3 e display OLED verranno lanciati nella prima metà del 2024. I prossimi iPad Air e iPad mini saranno probabilmente dotati rispettivamente di chip M2 e A16 Bionic.