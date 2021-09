Apple, nessun nuovo iPad nell’evento di oggi: largo agli iPhone 13

La giornata di oggi, martedì 14 settembre, è stata lungamente attesa da tutti i fan di Apple. Da questo momento parte infatti il super autunno della società con sede a Cupertino, che sarà caratterizzato dal lancio di una serie di prodotti estremamente interessanti e innovativi.

Si comincia proprio oggi, con la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 13. Il colosso californiano mostrerà al mondo quattro modelli, ovvero iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Grazie alle tantissime indiscrezioni delle ultime settimane si conosce praticamente tutto (o quasi) di questi quattro nuovi device.

Tuttavia, di recente si è parlato molto anche degli altri prodotti che Apple avrebbe potuto lanciare ufficialmente proprio nel corso dell’evento del 14 settembre. Mark Gurman di Bloomberg, sempre molto informato su tutto ciò che gravita intorno alla “Mela”, ha provato a fare chiarezza, specificando cosa attendersi nell’evento di oggi e su cosa invece dovremo rassegnarci ad aspettare, almeno fino al prossimo mese.

Niente iPad nell’evento di oggi

Lo scorso aprile Apple ha svelato il duo di iPad Pro più potente nella storia dei tablet. Subito dopo quella “release” si è cominciato a parlare del fatto che l’azienda fosse intenzionata a lanciarne altri due entro la fine dell’anno.

Uno di questi iPad viene individuato come un entry-level di nona generazione, caratterizzato da un processore più veloce e un corpo più sottile rispetto ai 10,2 pollici “non Pro, non Air e non mini” del 2020; l’altro prodotto, invece, potrebbe segnare la “più grande riprogettazione” in quasi un decennio di storia della famiglia iPad mini.

Come accennato, Mark Gurman si è detto piuttosto convinto che entrambi questi iPad non verranno presentati oggi, ma piuttosto nei prossimi mesi, magari in concomitanza con il rilascio di una nuova generazione di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M1 di fascia alta. Molto probabilmente questo secondo evento autunnale si svolgerà ad ottobre, anche se è difficile stabilire con esattezza una data.

iPhone 13, cosa aspettarci

Come già accennato in precedenza, nell’evento odierno verranno mostrati l’iPhone 13 mini da 5,4 pollici, l’iPhone 13 e l’iPhone 13 Pro da 6,1 pollici e infine l’iPhone 13 Pro Max da 6,7 ​​pollici, che dovrebbero avere tutti un “notch” decisamente più piccolo rispetto a quanto visto sugli iPhone 12.

Alimentati da un chip A15 leggermente più veloce rispetto al passato, è lecito aspettarsi che la linea di iPhone 13 sia dotata di funzionalità satellitari (che hanno già scatenato alcune polemiche, ndr) e di una serie di funzionalità software della fotocamera.

Sul fronte dell’hardware della fotocamera non dovrebbero esserci troppi cambiamenti, anche se sia l’iPhone 13 Pro che l’iPhone 13 Pro Max dovrebbero finalmente ottenere la frequenza di aggiornamento del display a 120Hz.

Presentazione iPhone 13, quali altri prodotti lancerà Apple?

Nell’evento odierno il gigante di Cupertino dovrebbe ufficializzare anche un Apple Watch Series 7, che dovrebbe funzionare con un processore “più veloce che mai”. Il prodotto dovrebbe inoltre avere schermi più grandi e nitidi. Pare invece esserci ancora un po’ di incertezza sul fatto che anche gli AirPods 3 saranno tra i protagonisti della giornata: lo scopriremo tra poche ore.

Fonte Phone Arena