Apple Music proposte nuove funzionalità come la Playlist di gruppo

Con iOS 13 l’anno scorso, Apple ha aggiunto la nuova funzionalità ”testi in tempo reale” ad Apple Music: in questo modo si può ascoltare una canzone e leggerne il testo. Un nuovo concept oggi immagina ulteriori miglioramenti che potrebbero essere apportati ad Apple Music, tra cui nuove funzionalità social come le playlist di gruppo. L’idea arriva da Drew Morris via Twitter, il quale afferma che le sue nuove proposte sono ispirate al distanziamento sociale che dobbiamo tutti tenere a causa del coronavirus. Da questo l’idea di nuove funzionalità:

Ho realizzato due cose: il distanziamento sociale rende più difficile ascoltare musica insieme e Apple Music ha bisogno di un aggiornamento. Ho pensato a questo concept per affrontare entrambi questi problemi. Credo che gli utenti vogliono capire le loro abitudini di ascolto e vogliono condividere le loro esperienze con gli altri.

Apple Music: nuove funzionalità

Il nucleo dell’idea è un rinnovato sistema del funzionamento di Apple Music, dove ognuno può avere un profilo, connettersi con gli amici e condividere le novità musicali di maggiore interesse. Il nuovo concept offrirebbe non solo le funzionalità tipiche di un social, ma anche la possibilità di condividere con gli altri le abitudini di ascolto, gli album preferiti, suggerimenti di brani e molto altro. Una delle funzionalità più innovative proposte da Drew Morris, inoltre, sono le playlist di gruppo. In sostanza, ciò ti consentirebbe di creare una playlist a cui anche gli amici e i familiari possono contribuire: basta invitare gli altri alla playlist così anche loro possono aggiungere canzoni e riorganizzare i brani.

Morris ipotizza anche l’introduzione di una funzione ”Party”, che offrirebbe agli utenti la possibilità di trasmettere la loro playlist ad amici e parenti. Solamente inviando un invito sarà possibile ascoltare la stessa tracklist insieme ad altre persone. Se un ascoltatore richiede di collaborare, l’host può scegliere di consentire agli ascoltatori di collaborare alla tracklist oppure di mantenere la gestione.

Cosa ne pensi di queste idee? Apprezzeresti nuove funzionalità social in arrivo su Apple Music quest’anno? Facci sapere nei commenti!

Fonte 9to5mac