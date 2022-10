Apple Music e Apple TV+ presto disponibili su Windows 11

Microsoft e Apple sono tra i principali colossi del settore tecnologico: la rivalità non manca, ma ci sono anche dei casi in cui le due aziende percorrono un sentiero comune.

L’ultima novità in tal senso è l’arrivo di due importanti servizi della Mela sul più recente sistema operativo di Microsoft. Stiamo parlando di Apple Music e Apple TV+, tra i più grandi servizi di streaming audio e video del mondo, in precedenza limitati alle sole piattaforme Apple, ovvero iOS, iPadOS, watchOS, macOS e tvOS.

Successivamente la società del CEO Tim Cook ha esteso Apple Music ad Android e Apple TV+ ai sistemi operativi per smart TV, incluso il sistema operativo Tizen di Samsung. Gli utenti potevano anche utilizzare questi servizi su PC servendosi di un browser web, ma in molti hanno parlato di un’esperienza a dir poco scadente.

Nelle scorse ore, in occasione del lancio dei nuovi prodotti Surface, Microsoft ha annunciato che le app Apple Music e Apple TV+ sono ufficialmente in arrivo sul sistema operativo Windows. Gli utenti potranno presto utilizzare queste app sui propri laptop Samsung che funzionano con Windows 10 o Windows 11. Secondo quanto riferito anche da SamMobile, queste app native presenteranno un moderno design dell’interfaccia utente e una maggiore velocità in termini di prestazioni, che dovrebbero migliorare l’esperienza dell’utente con un margine enorme rispetto all’utilizzo dei servizi Apple tramite un browser web.

Le prime versioni beta di anteprima delle app Apple Music e Apple TV+ saranno presto disponibili su Windows 10 e 11 tramite il Microsoft Store, mentre le versioni stabili delle app verranno rilasciate all’inizio del prossimo anno.

Il gigante di Cupertino è attualmente concentrato sull’ampliamento della portata dei suoi servizi: l’obiettivo della Mela è dare priorità alle entrate degli abbonamenti rispetto alle vendite di hardware. La società californiana ha aperto la sua funzione AirPlay 2 a marchi di smart TV di terze parti, tra cui Samsung, LG, Sony, Vizio, HiSense, Hitachi, Philips e Roku.

Fonte SamMobile