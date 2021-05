Apple Music vira verso l’alta qualità: ufficiale l’audio lossless

Già da diverse settimane era cominciata a circolare la voce del possibile lancio del livello “premium” Apple Music Hi-Fi. Le indiscrezioni si sono rivelate azzeccate, dato che proprio questa domenica il gigante di Cupertino ha sorpreso tutti, ufficializzando il nuovo audio spaziale di Apple Music con Dolby Atmos e le funzionalità Lossless Audio.

Quella che Apple chiama la “prossima generazione di suoni su Apple Music” arriverà a tutti gli abbonati a giugno senza costi aggiuntivi. Pertanto, gli utenti potranno sfruttare le potenzialità di Spatial Audio e Lossless Audio su Apple Music al costo di 9,99 euro al mese, oppure 14,99 al mese in caso di piano famiglia.

Spatial Audio con Dolby Atmos consente di vivere un’esperienza audio più coinvolgente e sarà compatibile con migliaia di brani realizzati da artisti di grandissimo calibro, come J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd e molti altri ancora. Apple Music ha già fatto sapere che verranno aggiunte man mano nuove tracce Dolby Atmos. Per rendere il tutto ancora più semplice, gli album disponibili in Dolby Atmos avranno un badge dedicato e sulla piattaforma saranno presenti anche playlist Dolby Atmos.

Apple Music riprodurrà automaticamente i brani Dolby Atmos su tutte le cuffie AirPods e Beats che includono i chip H1 o W1. Sono inoltre supportati anche gli altoparlanti integrati negli ultimi iPhone, iPad e Mac.

Ma non è tutto, perché Apple Music ha annunciato anche l’introduzione della funzione Lossless Audio. In parole povere, grazie a questa nuova funzionalità gli utenti saranno in grado di ascoltare esattamente ciò che gli artisti hanno creato in studio. Al momento del lancio, Lossless Audio sarà disponibile su oltre 20 milioni di brani. Tuttavia, Apple Music ha già fatto sapere di voler portare la funzionalità al suo intero catalogo (oltre 75 milioni di brani, ndr) entro la fine del 2021.

