Apple Music, in arrivo l’abbonamento Hi-Fi: ecco quanto costerà

La scorsa settimana Spotify ha annunciato che durante il primo trimestre di quest’anno il numero dei suoi abbonati a pagamento è aumentato del 21%, raggiungendo così la quota di 158 milioni. Proprio durante quel trimestre è stato presentato Spotify HiFi, che offrirà agli abbonati la possibilità di ascoltare musica in streaming lossless (compresso senza perdita, ndr) anche se la funzionalità – arrivo previsto entro fine anno, ndr – riguarderà solo alcuni mercati selezionati.

Stando a quanto riportato dalla piattaforma, la funzione consentirà agli abbonati di “ascoltare le loro canzoni preferite esattamente nella maniera intesa dagli artisti” (praticamente in versione CD) e che questa sta diventando “una delle nuove funzionalità più richieste”.

Questa mossa serve a cercare di arginare Apple Music, considerata la rivale numero uno di Spotify. Lo streaming lossless, infatti, potrebbe aiutare la piattaforma ad estendere il suo vantaggio sullo streamer musicale di Apple. Ma le contromosse non mancano.

Secondo Hits Daily Double (tramite AppleInsider), infatti, Apple Music dovrebbe annunciare nelle prossime settimane il proprio “livello HIFI”, ad un prezzo aggiuntivo di 9,99 dollari al mese. Stando all’indiscrezione, pare che Apple metterà a disposizione degli utenti un servizio meno costoso e di qualità superiore rispetto ai concorrenti. Indizi sarebbero emersi anche nella prima beta di iOS 14.6, specialmente tramite riferimenti a termini come “lossless audio“, “high-quality stereo streaming” e “HiFi” che verrebbero associati proprio all’app musicale della società del CEO Tim Cook.

Apple potrebbe introdurre il livello di streaming lossless per Apple Music durante la WWDC 2021, che prenderà il via il prossimo 7 giugno (ovviamente in modalità virtuale, ndr). Alcuni esperti del settore ritengono che la novità riguardante Apple Music verrà annunciata assieme ai nuovi AirPods, che saranno probabilmente AirPods 3, AirPods Pro 2 e altri due possibili modelli.

Oltre a Spotify, il cui streaming di alta qualità sarà disponibile entro la fine dell’anno, anche Amazon Music HD offre uno streaming di qualità superiore a 320 kbps ad un prezzo di 14,99 euro al mese.

