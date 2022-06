Apple, tanti miglioramenti con iPadOS 16: l’iPad sarà simile ad un laptop

Gli ultimi modelli di iPad Air e iPad Pro sono tutti alimentati con il potente chip M1 di Apple, rivale di Intel, ma non sono in pochi a lamentarsi del fatto che il processore non può essere utilizzato al massimo delle sue potenzialità a causa del sistema operativo iPadOS. Stando a quanto riferito da Bloomberg, sembra che Apple abbia finalmente deciso di pronunciarsi su questo aspetto.

Gli utenti iPad desideravano da tempo che i tablet Apple fornissero un multitasking simile a un Mac e un desktop adeguato: finalmente pare che la Mela abbia deciso di prendere proprio questa strada.

Stando agli ultimi report, infatti, la prossima versione del sistema operativo iPad, iPadOS 16, renderà i prodotti Apple più simili a un laptop e meno a uno smartphone. La nuova versione del sistema operativo introdurrà un’interfaccia multitasking riprogettata che renderebbe più facile vedere quali applicazioni sono aperte e passare da un’attività all’altra.

Sempre stando ai rumors, la nuova versione permetterà agli utenti di ridimensionare le finestre delle app e garantirà anche nuove modalità per gestire più app contemporaneamente. L’interfaccia rinnovata dell’iPad sarà molto probabilmente uno dei più grandi aggiornamenti annunciati alla Conferenza annuale degli sviluppatori mondiali, che prenderà il via la prossima settimana.

Come sanno bene gli appassionati di questi prodotti, Apple è senza dubbio in prima fila nella produzione di tablet, ma al tempo stesso dalle parti di Cupertino sanno bene che i concorrenti Android si stanno avvicinando. Il software dell’iPad ha avuto bisogno di un enorme aggiornamento da quando i chip della serie M sono entrati in gioco, pertanto è giunto il momento di introdurre funzionalità più avanzate.

Apple annuncerà anche nuove versioni del software per gli altri suoi dispositivi durante la WWDC 2022 e una delle ultime notizie è l’opzione Always-On Display che permetterà di visualizzare informazioni come ora e data anche quando il dispositivo è bloccato . L’app Messaggi dovrebbe acquisire funzionalità simili a quelle dei social network: inoltre è probabile che l’Apple Watch ottenga una nuova modalità a basso consumo per prolungare la durata della batteria.

I nuovi aggiornamenti verranno probabilmente rilasciati assieme ai nuovi prodotti come la serie iPhone 14, il prossimo iPad Pro, l’Apple Watch Series 8 e i nuovi Mac. Le versioni beta saranno quasi certamente disponibili entro la prossima settimana per consentire agli sviluppatori di preparare le loro app.

