Apple migliora l'esperienza utente con visionOS 2.4: giri in un attimo e nuove app

Con il lancio della versione 2.4 di visionOS, Apple si impegna a semplificare notevolmente l'esperienza degli utenti di Vision Pro. Questo aggiornamento si propone di risolvere alcuni dei problemi più significativi legati all'utilizzazione del visore, migliorando la fruibilità da parte di amici e familiari. Grazie a due nuove applicazioni dedicate e modifiche all'interfaccia utente, anche coloro che non possiedono il dispositivo potranno facilmente esplorare contesti di intrattenimento e attività, sia che indossino il visore, sia che non lo facciano.

Maggiore facilità d'uso nella modalità ospite

Uno dei principali ostacoli quando si condivide un visore VR, come il Vision Pro, è la complessità di configurazione necessaria ogni volta che una nuova persona desidera utilizzarlo. Con visionOS 2.4, Apple risponde a questa necessità semplificando notevolmente la modalità ospite. Ora, non sarà più necessario indossare il visore prima che un'altra persona possa utilizzarlo. Basterà che l'ospite indossi il visore e, contemporaneamente, il proprietario riceverà una notifica sul proprio iPhone o iPad per autorizzare l'attivazione della modalità ospite.

Dopo aver approvato l'accesso, l'utente potrà selezionare quali applicazioni rendere disponibili all'ospite. In aggiunta, sarà possibile attivare la funzione AirPlay per condividere ciò che l'ospite vede sul visore, un'opzione simile a quella già utilizzata dai dipendenti Apple durante le dimostrazioni in negozio. Anche se ci sono ancora limitazioni, come il vincolo di 30 giorni per i profili ospite, il processo di condivisione diventa notevolmente più snello, consentendo un'entrata in utilizzo rapida per chi utilizza regolarmente il dispositivo.

Una nuova app per un accesso immediato alle attività

Oltre al miglioramento per la modalità ospite, Apple ha introdotto una nuova applicazione per iOS: Apple Vision Pro. Attraverso questa app, gli utenti possono navigare nell’App Store di visionOS, installare applicazioni in modo remoto e persino preparare video da visualizzare direttamente sul visore, tutto questo comodamente dallo smartphone. Prima di questa innovazione, trovare software compatibili con Vision Pro richiedeva di indossare il visore e cercare lì dentro, un'operazione che poteva rivelarsi scomoda e dispendiosa in termini di tempo.

Con la nuova app, si offre un’alternativa molto più efficiente, permettendo di esplorare le opzioni disponibili senza l’immediata necessità di indossare il visore. È possibile anche visualizzare informazioni dettagliate sul dispositivo, come il numero di serie, rendendo più semplice la gestione anche per chi ha bisogno di lenti correttive. Gli utenti potranno memorizzare il codice App Clip per gli inserti ottici ZEISS direttamente nell’app, ottimizzando ulteriormente l'esperienza d'uso.

Download automatico e accessibilità per tutti

Per gli utenti di Vision Pro, l'installazione dell'app Apple Vision Pro avverrà automaticamente con l’aggiornamento a iOS 18.4, garantendo così un’accessibilità immediata e senza necessità di ulteriori passaggi. Coloro che non possiedono il dispositivo potranno comunque scaricarla separatamente dall'App Store, rendendo l'app un utile strumento non solo per i possessori ma anche per chi desidera esplorare le capacità del Vision Pro senza dover necessariamente acquistarlo.

Queste migliorie rappresentano un importante passo avanti nel mondo della realtà virtuale, mostrando come Apple stia cercando di costruire un ecosistema più fluido e inclusivo, permettendo a un numero sempre maggiore di persone di godere delle esperienze offerte dal Vision Pro senza il tradizionale attrito associato all'uso della tecnologia VR.