Apple Maps si arricchisce: ristoranti e hotel con le stelle Michelin dal 2025

A partire da oggi, gli utenti di Apple Maps negli Stati Uniti possono finalmente cercare e visualizzare ristoranti e hotel con le prestigiose distinzioni della Guida Michelin. Questo aggiornamento porta con sé un forte valore aggiunto per gli amanti della buona cucina e i viaggiatori in cerca di esperienze uniche, grazie alla possibilità di scoprire ristoranti premiati con stelle Michelin, stelle verdi, Bib Gourmand e hotel altamente classificati.

Le novità in Apple Maps

Apple ha deciso di arricchire l’esperienza dei suoi utenti su Maps, integrando contenuti curati da esperti del settore. Oltre alla Guida Michelin, anche materiali da The Infatuation e Golf Digest saranno presto visibili nell’app, ampliando le fonti di informazioni a disposizione per una navigazione più informata e immersiva. Questo è un passo significativo per Apple, che continua a migliorare la sua offerta in un mercato sempre più competitivo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

I nuovi contenuti saranno visibili sui “place cards” all’interno di Apple Maps, dove descrizioni dettagliate accompagnano fotografie accattivanti dei luoghi. Per rendere ancora più facile e comoda l’esperienza dell’utente, sarà possibile prenotare hotel direttamente dall’app. Inoltre, le prenotazioni per ristoranti tramite Michelin e le prenotazioni per campi da golf attraverso Supreme Golf arriveranno a breve, portando un ulteriore livello di comodità al processo di pianificazione.

Collaborazioni di prestigio e accessibilità

David Dorn, direttore senior della sezione Internet Software and Services di Apple, ha dichiarato che la partnership con Michelin, The Infatuation e Golf Digest rappresenta una grande opportunità per gli utenti di Apple Maps. Le informazioni e le riconoscenze di questi esperti del settore sono un valore aggiunto, in quanto offrono ai consumatori strumenti e risorse per scoprire e vivere esperienze gastronomiche e di ospitalità di alto livello.

Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin, ha anche sottolineato come questa collaborazione renda le esperienze culinarie e di ospitalità eccezionali più accessibili a tutti, dai veri appassionati della cucina fino a chi cerca semplicemente un buon ristorante durante i propri viaggi.

Filtri di ricerca avanzati e guide curate

Con l’aggiornamento, Apple Maps presenterà ora filtri di ricerca innovativi. Gli utenti potranno scoprire destinazioni basate su queste nuove distinzioni, rendendo più semplice e veloce trovare il ristorante perfetto o un hotel di lusso. Saranno anche disponibili guide curate dai brand partner, utili per pianificare uscite e viaggi, migliorando ulteriormente l’esperienza di esplorazione e scoperta.

Un altro aspetto interessante è il recente annuncio di un nuovo show di Apple TV+, “Knife Edge: Chasing Michelin Stars”, che si concentrerà su ristoranti, chef e la ricerca della stella Michelin. Questo dimostra l’impegno dell’azienda nel creare non solo piattaforme di navigazione, ma anche contenuti che celebrano e promuovono la cultura della gastronomia.

Con queste innovazioni, Apple Maps si propone come un compagno essenziale per chi desidera esplorare il mondo della ristorazione di qualità e vivere esperienze di viaggio indimenticabili.