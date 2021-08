Apple Maps si rinnova anche in Italia: nuove mappe e altre novità

Come forse ricorderanno gli appassionati dei prodotti e delle app di Apple, già diversi anni fa la società del CEO Tim Cook aveva annunciato le sue intenzioni riguardanti un rinnovamento di una delle sue applicazioni più famose e utilizzate. Stiamo parlando di Apple Maps, che sarebbe stata caratterizzata da un restyling con mappe più dettagliate, una migliore copertura stradale e una navigazione più rapida e accurata.

Apple è un’azienda che ci tiene a mantenere le promesse, pertanto non è un caso se nel corso di questi anni i miglioramenti descritti sono stati effettivamente implementati in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in Portogallo e in Spagna.

La bella notizia per tutti gli utenti italiani che usano Apple Maps (e non sono pochi) è che la “Mela” ha finalmente deciso di introdurre queste interessati migliorie anche nel mercato italiano.

Stando a quanto riferito da uno dei più grandi appassionati di Apple Maps, Justin O’Beirne, Apple ha da poco iniziato a testare la sua rinnovata esperienza di Maps su tutta la penisola italiana, comprese San Marino e Città del Vaticano. Le mappe aggiornate sembrano essere limitate ai dispositivi che funzionano con iOS 15 come sistema operativo o che possono contare sulle beta pubbliche installate. Tuttavia, nel corso della WWDC 2021 tenutasi il mese scorso, Apple aveva garantito che la sua esperienza rinnovata di Maps sarebbe stata estesa a tutti gli utenti in Italia e Australia entro la fine dell’anno.

All’inizio dello scorso anno, il colosso di Cupertino aveva dichiarato che avrebbe iniziato a implementare la rinnovata esperienza di Maps in tutta Europa nei mesi successivi, pertanto nel prossimo futuro il rinnovamento di Maps dovrebbe riguardare tutto il Vecchio Continente. Le mappe aggiornate mettono a disposizione viste più complete di strade, edifici, parchi, aeroporti, centri commerciali e anche impianti sportivi, come campi da baseball e campi da tennis.

Fonte MacRumors