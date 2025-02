Apple Maps potrebbe presto ospitare pubblicità: la strategia di monetizzazione di Apple

Apple sta valutando l'introduzione di pubblicità all'interno dell'app Maps, un passo strategico per incrementare i ricavi dei servizi in continua crescita. Secondo fonti interne all'azienda, il gigante di Cupertino starebbe esplorando nuove modalità di monetizzazione per il suo servizio di navigazione, seguendo un incontro tenutosi recentemente per discutere dettagli riguardanti questo progetto. Si tratta di un'idea che non è nuova, poiché nel 2022 erano già stati avviati dialoghi su questo tema, ma ad oggi non si erano concretizzati.

Le discussioni sull'introduzione di pubblicità

Il dibattito sull'inserimento di pubblicità in Apple Maps era già emerso nel 2022, quando erano stati fatti accenni riguardo a lavori ingegneristici già in corso per lanciare annunci di ricerca. All'epoca, si stimava che le ads avrebbero potuto debuttare entro il 2023, ma questa previsione non si è avverata. Nonostante l'attuale esplorazione delle possibilità di monetizzazione, non esiste ancora un piano definitivo o una tempistica stabilita per l'introduzione effettiva di questi annunci nel servizio di navigazione.

L'analisi suggerisce che Apple potrebbe seguire un modello simile a quello di Google Maps. In questo caso, le attività commerciali o i ristoranti potrebbero pagare per ottenere una visibilità prioritaria nei risultati di ricerca. Inoltre, vi è la possibilità che, attraverso Apple Maps, le aziende possano pagare per avere i loro negozi evidenziati direttamente sulla mappa, aumentando così la loro esposizione.

La strategia pubblicitaria di Apple attuale

Attualmente, Apple già gestisce pubblicità all'interno dei suoi App Store, raccomandando applicazioni sponsorizzate nei risultati di ricerca e sulla homepage. Nel corso del 2024, l'azienda ha altresì ristrutturato il suo team di vendita pubblicitaria interno, focalizzando l'attenzione su Apple News. Nella piattaforma di news, ora è possibile visualizzare pubblicità tra gli articoli, storie sponsorizzate e offerte di abbonamento, segnando un cambiamento significativo nella strategia pubblicitaria dell'azienda.

Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio che mira ad aumentare i ricavi provenienti dai servizi. Nel mese di agosto 2024, Apple ha registrato una condivisione del 51% nel settore della pubblicità programmatica, con una crescita del 6% rispetto all'anno precedente. Solo nel 2024, i guadagni dovuti alle pubblicità sui servizi hanno raggiunto i 10 miliardi di dollari, confermando una nuova direzione intrapresa dall'azienda.

Un futuro con pubblicità su Apple TV Plus

Secondo Bloomberg, Apple potrebbe intraprendere un percorso simile anche per il suo servizio di streaming, Apple TV Plus. Attualmente, il servizio trasmette già pubblicità durante le partite di MLS e MLB, quindi l'introduzione di annunci all'interno di Maps potrebbe non essere l'unica novità in arrivo. Se Apple decidesse di ampliare l'inserimento delle pubblicità su più piattaforme, ciò potrebbe comportare un ulteriore incremento delle entrate.

La potenziale evoluzione di Apple Maps verso un modello pubblicitario rappresenta un passo significativo nell'espansione dei servizi offerti dalla compagnia. Con queste nuove direzioni, Apple continua a sviluppare il proprio ecosistema, mirando a soddisfare sia le esigenze degli utenti sia quelle delle attività commerciali desiderose di aumentare la loro visibilità. La transizione verso un modello di monetizzazione dei servizi di mappatura non è definitiva, ma segna senz'altro un cambiamento da tenere d'occhio nel futuro prossimo.