Apple Maps potrebbe introdurre annunci pubblicitari di ricerca: la strategia del colosso tecnologico

Apple è al centro di nuove speculazioni riguardo all'inserimento di annunci pubblicitari nell'app di Apple Maps, secondo quanto rivelato da Mark Gurman di Bloomberg. La possibilità che Apple consideri questo sviluppo evidenzia il costante interesse dell'azienda nel diversificare le sue fonti di guadagno, in particolare nel settore dei servizi.

L'idea degli annunci in Apple Maps

Nei suoi precedenti report del 2022, Gurman aveva già accennato al fatto che il lavoro ingegneristico per implementare annunci pubblicitari nell'app Apple Maps fosse “già in fase di sviluppo”. Tuttavia, l'iniziativa non ha mai preso piede. Oggi, il noto giornalista ha sottolineato che Apple sta rivalutando seriamente questa questione, dimostrando che l'idea non è stata completamente accantonata.

Attualmente, secondo Gurman, Apple non ha ancora avviato il lavoro ingegneristico necessario per sviluppare gli annunci, il che implica che un'eventuale introduzione potrebbe richiedere tempo prima di concretizzarsi. Questa riflessione potrebbe portare numerosi cambiamenti rispetto all'uso tradizionale dell'app, trasformando l'offerta di Apple Maps in un'opzione ancora più commerciale.

Tipologia di annunci previsti

Se Apple decidesse di andare avanti con questa strategia, gli annunci non si presenterebbero nella forma classica dei banner che gli utenti trovano sulle pagine web, ma piuttosto come risultati di ricerca a pagamento. Immaginate un utente che cerca “hamburger” o “patatine”: un fast food potrebbe pagare Apple per garantire la propria posizione tra i risultati migliori. Questo approccio è già adottato da altre applicazioni come Google Maps, Waze e Yelp, le quali integrano annunci di ricerca a pagamento per massimizzare l'esperienza degli utenti.

L'inserimento degli annunci in Apple Maps non solo modificherebbe l'approccio fruibile da parte degli utenti, ma creerebbe anche nuove opportunità di guadagno, consentendo ad aziende e catene di ristorazione di posizionarsi in modo strategico. Questo approccio risponde a un trend crescente di monetizzazione delle applicazioni di mappe e ricerca, destinato a diventare sempre più predominante.

Settore servizi: le prospettive per Apple

L'introduzione di annunci nel servizio di mappe rappresenterebbe un ulteriore passo per Apple nella direzione della monetizzazione dei suoi servizi. Al momento, l'azienda già offre la possibilità di acquistare annunci all'interno dell'App Store, dando agli sviluppatori l'opportunità di promuovere le loro applicazioni in base a parole chiave specifiche. Questo sfruttamento di spazi pubblicitari in applicazioni differenti potrebbe avere effetti positivi sul fatturato dell'azienda.

Con questi nuovi servizi, Apple si avvicinerebbe ulteriormente a vari modelli pubblicitari, aumentando così le potenzialità di guadagno e incrementando il contributo delle sue divisioni di servizi nel bilancio finale. Sebbene l'idea sia ancora in fase di esplorazione, questa strategia potrebbe giocare un ruolo cruciale nella crescita dell'azienda nei prossimi anni, contribuendo a posizionarla in un mercato ormai affollato di servizi digitali e pubblicitari.