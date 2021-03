Apple Maps, con iOS 14.5 arriverà anche la funzione che avvisa quando un posto è “troppo affollato”

Il nuovo aggiornamento di Apple per iOS 14 (ovvero iOS 14.5, ndr) dovrebbe arrivare presto, molto probabilmente entro questo mese. Nel frattempo, sul web, si discute molto sulle nuove funzionalità che il gigante di Cupertino ha implementato in questo nuovo update, a cominciare dalla nuova funzionalità di trasparenza del tracciamento delle app e di cosa questa significhi per gli utenti, nonché della lotta di Facebook con Apple al riguardo.

Un utente Reddit ha notato che Apple aggiungerà alcuni nuovi miglioramenti anche su Apple Maps, che è cresciuta talmente tanto negli ultimi tempi da poter competere addirittura con Google Maps. Grazie al nuovo aggiornamento, Apple Maps riuscirà a fornire informazioni precise su quanto sia affollato un determinato luogo, nonché sull’orario di apertura e di chiusura.

Queste informazioni verranno fornite dagli utenti stessi tramite i loro iPhone, in modo anonimo e crittografato, garantendo la massima sicurezza e consentendo ad Apple Maps di fornire aggiornamenti in tempo reale sugli orari e soprattutto sull’affollamento di negozi, parchi e di qualsiasi altro posto in cui si voglia recare l’utente.

Un aspetto davvero utilissimo in periodo di pandemia, dato che l’ingresso in spazi affollati è caldamente sconsigliato. I miglioramenti vengono chiariti nel dettaglio dalle informazioni relative all’aggiornamento. “Itinerario e traffico: mentre sei in transito (ad esempio, camminando o guidando), il tuo iPhone invierà periodicamente ad Apple dati GPS, velocità di viaggio e informazioni sulla pressione barometrica in forma anonima e crittografata – si legge – da utilizzare per aumentare il traffico di crowdsourcing su strada database di correzione del traffico e dell’atmosfera”.

“Inoltre, quando apri un’app vicino a un punto di interesse (ad esempio, un’azienda o un parco), il tuo iPhone invierà i dati sulla posizione in forma anonima e crittografata ad Apple – prosegue la nota informativa – che Apple potrebbe aggregare e utilizzare per far sapere agli utenti se il luogo di interesse è aperto e quanto è affollato”.

Fonte Phone Arena