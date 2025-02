Apple Mail: finalmente un cambio atteso per gli utenti di iPhone

Apple Mail è uno strumento essenziale per molti utenti di iPhone, ma ha suscitato delle critiche nel corso degli anni. Una delle richieste più frequenti riguarda il comportamento dell’app quando si sposta un messaggio in un’altra cartella o si invia nel cestino. Fino all’ultimo aggiornamento, iOS 18.4, l’applicazione continuava a passare automaticamente al messaggio successivo, segnando come letto quella email non desiderata. Questa funzione ha frustrato molti utenti, che hanno chiesto una modifica per migliorare la loro esperienza. Finalmente, con il nuovo aggiornamento, questa funzionalità è stata implementata.

Un comportamento inaspettato di Apple Mail

Il modo in cui Apple Mail gestiva la transizione dopo l’eliminazione di un messaggio era piuttosto peculiare rispetto ad altre applicazioni di posta elettronica. In genere, le app di email non costringono gli utenti a interagire con messaggi non rilevanti subito dopo la cancellazione. Questa caratteristica singolare dell’app ha spinto alcuni utenti a cercare soluzioni alternative, come l’utilizzo di app di terzi come Spark o Outlook, che offrono un controllo maggiore sulla gestione della posta in arrivo.

Tuttavia, con gli aggiornamenti costanti, Apple Mail sta guadagnando terreno. Le nuove aggiunte, come sintesi e risposte intelligenti grazie alla tecnologia Apple Intelligence, hanno ridato vigore all’applicazione. Questo piccolo ma significativo cambiamento in iOS 18.4 potrebbe rappresentare un incentivo per gli utenti a tornare all’app nativa di Apple, ripristinando la fiducia in un servizio che nel corso del tempo è riuscito a rinnovarsi.

Una nuova impostazione in iOS 18.4

Con l’introduzione di iOS 18.4, è stata aggiunta una nuova impostazione chiamata “Azione di Eliminazione o Spostamento Messaggio”. L’opzione predefinita rimane “Visualizza Messaggio Successivo”, mantenendo il comportamento storicamente adottato. Tuttavia, gli utenti possono modificarla per utilizzare una nuova funzionalità chiamata “Non Selezionare un Messaggio”. Scegliendo quest’ultima, l’app Mail non procederà più alla visualizzazione di un altro messaggio, tornando direttamente alla lista della posta in arrivo.

La nuova funzione si traduce in un’esperienza utente più fluida. Dopo aver eliminato un’email, l’app fa un passo indietro e torna direttamente alla schermata principale della lista delle email. Ciò consente all’utente di selezionare un altro messaggio a piacimento, migliorando così il processo di gestione della propria casella di posta.

Come accedere alle nuove impostazioni

Per attivare questa nuova funzionalità, gli utenti devono semplicemente aprire l’app Impostazioni sul proprio iPhone. Navigando in: App -> Mail -> Lista Messaggi -> Azione di Eliminazione o Spostamento Messaggio, potranno personalizzare il comportamento dell’app come preferiscono. Questa modifica, seppur piccola, risponde a una richiesta di lunga data e offre la possibilità di gestire le email in modo più logico e meno frustrante.

Attualmente, iOS 18.4 è in fase di beta per sviluppatori e per il pubblico. Gli utenti possono aspettarsi che il nuovo aggiornamento venga rilasciato come aggiornamento software gratuito per tutti gli utenti iPhone entro il mese di aprile. Questo nuovo passo potrebbe segnare un cambiamento significativo nella fruizione dell’app Mail, portando molti a riscoprire le potenzialità di un’app che, fino a poco tempo fa, sembrava trascurata.