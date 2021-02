Apple rilascia macOS Big Sur 11.2, il nuovo aggiornamento di macOS Big Sur: risolti molti bug

Apple ha rilasciato oggi macOS Big Sur 11.2, il secondo importante aggiornamento del sistema operativo ‌macOS Big Sur‌ lanciato lo scorso mese di novembre. ‌MacOS Big Sur‌ 11.2 arriva più di un mese dopo il rilascio di macOS Big Sur 11.1. Il nuovo aggiornamento‌ può essere scaricato gratuitamente su tutti i Mac idonei, recandosi nella sezione Aggiornamento software delle Preferenze di Sistema.

Stando alle note di rilascio fornite da Apple, ‌l’aggiornamento macOS Big Sur‌ 11.2 va a risolvere diversi bug, specialmente un problema che potrebbe far sì che i display esterni mostrino uno schermo nero quando sono collegati a un ‌M1‌ ‌Mac mini‌ tramite un convertitore da HDMI a DVI.

Sempre stando a quanto comunicato dal colosso di Cupertino, ‌MacOS Big Sur‌ 11.2 migliora l’affidabilità del Bluetooth e risolve anche il problema riguardante le modifiche alle foto di Apple ProRAW nell’app Foto, che talvolta non venivano salvate. Inoltre, alcuni utenti avevano fatto notare che le preferenze di sistema potrebbero non sbloccarsi quando si immette la password dell’amministratore: una criticità risolta con questo update.

Ma non è tutto, perchè una delle beta di ‌macOS Big Sur‌ 11.2 ha rimosso una funzione che consentiva alle app Apple di bypassare firewall, strumenti di sicurezza e app VPN di terze parti. ‌‌MacOS Big Sur‌‌ 11, infatti, includeva un ContentFilterExclusionList che consentiva ad alcune applicazioni di Apple come App Store, Mappe, iCloud e altre di evitare firewall e app VPN che gli utenti avevano installato.

Dato che queste app non sono state in grado di filtrare o ispezionare il traffico per alcune app Apple integrate, la funzionalità è stata rimossa. Le app Apple saranno ora compatibili con le app VPN e non saranno più in grado di aggirare i firewall e altri strumenti di sicurezza.

