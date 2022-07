Apple, il primo MacBook Pro con Touch Bar diventa vintage dal 31 luglio

I fan di Apple sanno bene che prima o poi arriva il momento in cui la Mela deve comunicare quali sono i prodotti destinati a diventare ‘vintage’. Si tratta di dispositivi ormai abbastanza datata che non possono più ricevere assistenza hardware da parte della Mela.

Proprio nei giorni scorsi la società del CEO Tim Cook ha svelato quali saranno i prossimi dispositivi ad entrare in questa speciale categoria. Si tratta dei primi MacBook Pro da 13 e 15 pollici con Touch Bar, che faranno il loro ingresso tra i prodotti vintage di Apple il prossimo 31 luglio. Ma non saranno i soli, dato che il sito MacRumors ha individuato una nota interna agli Apple Store e ai fornitori di servizi autorizzati Apple che rivela come anche altri dispositivi si uniranno all’elenco.

Quali sono questi prodotti? Stando alla nota, diventeranno vintage anche l’iPad Pro da 9,7 pollici (Wi-Fi, Wi-Fi + cellulare), l’iMac da 27 pollici (Retina 5K, fine 2015), l’iMac da 21,5 pollici (fine 2015), il MacBook da 12 pollici (inizio 2016), il MacBook Air da 13 pollici (inizio 2015), il MacBook Pro da 15 pollici (2016), il MacBook Pro da 13 pollici (2016, quattro porte Thunderbolt) e il MacBook Pro da 13 pollici (2016, due porte Thunderbolt).

Apple ha riprogettato il MacBook Pro nel 2016 per introdurre la Touch Bar, un’aggiunta che alcuni apprezzano mentre altri proprio non sopportano. La Touch Bar ha cambiato il modo in cui gli utenti Pro interagivano con il dispositivo, andando a sostituire i tasti funzione. Con un fattore di forma più sottile, il modello era in grado di garantire la presenza della ricarica USB-C (invece di MagSafe) e il supporto per Touch ID. Il prodotto dispone anche di un trackpad force touch più grande e di una tastiera a farfalla di seconda generazione.

Apple considera un prodotto vintage quando sono trascorsi più di cinque anni da quando il prodotto è stato venduto: il MacBook Pro 2016 ha interrotto la distribuzione a metà del 2017. Ad oggi, Apple vende tre modelli di MacBook Pro, ovvero il MacBook Pro da 16 pollici (2021), il MacBook Pro da 14 pollici (2021) e il MacBook Pro M2 da 13 pollici.

Fonte 9to5Mac