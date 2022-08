Apple lancerà i MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max entro l’anno

I modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici di nuova generazione di Apple, che saranno alimentati con i chip M2 Pro e M2 Max, sono attualmente “in fase di sviluppo e test” e c’è ancora la possibilità che entrambi i notebook vengano rilasciati entro la fine dell’anno.

E’ quanto affermato dal reporter di Bloomberg, Mark Gurman, nella sua ultima newsletter “Power On”. Gurman sostiene infatti che la Mela prevede di rilasciare i nuovi modelli di MacBook Pro “già entro questo autunno”: tuttavia, sempre Gurman sottolinea la possibilità che questo rilascio venga posticipato a causa delle ormai note difficoltà riguardanti la catena di approvvigionamento. La produzione in serie dei notebook prenderà il via nel quarto trimestre, stando a quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo.

Di recente alcune voci hanno riferito che i chip M2 Pro e M2 Max potrebbero essere i primi chip a 3 nm di Apple: tuttavia, sembra ormai sempre più probabile che i chip rimarranno a 5 nm. I processori presenterebbero comunque dei miglioramenti in termini prestazionali rispetto ai chip M1 Pro e M1 Max negli attuali modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, poiché il colosso di Cupertino dovrebbe passare dal processo standard a 5 nm di TSMC “N5” al suo processo a 5 nm più avanzato, noto come “N5P”.

Come il chip M2 standard, anche i chip M2 Pro e M2 Max dovrebbero avere un numero maggiore di core GPU e RAM rispetto ai chip M1.

Al momento il colosso di Cupertino non ha annunciato modifiche dal punto di vista estetico per i MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici: un particolare che non sorprende, dato che i notebook sono stati lanciati con un design completamente nuovo nell’ottobre 2021, con il ritorno di MagSafe e della porta HDMI e l’aggiunta del notch al display per la fotocamera 1080p, oltre alle cornici più sottili.

Infine, alcune voci parlano anche della possibilità che Apple rilasci un nuovo Mac mini con un chip M2 Pro entro quest’anno, insieme ad un nuovo Mac Pro con chip M2 Ultra e “M2 Extreme”.

Fonte MacRumors