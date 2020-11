Apple MacBook Pro con M1, i due modelli hanno qualche differenza: lo rivela un video

Tutti i nuovi modelli Mac presentati di recente da Apple utilizzano lo stesso chip M1 – basato sulla tecnologia proprietaria Apple Silicon, ndr – quindi le opzioni di aggiornamento sono limitate allo spazio di archiviazione SSD e alla RAM. Almeno fino ad oggi non sono emerse chissà quali differenze tra il modello con 8 GB di RAM e l’opzione da 16 GB di RAM. Fino ad oggi, appunto, perchè nelle scorse ore Max Tech ha condiviso un video che evidenzia la differenza di prestazioni tra un MacBook Pro da 8 GB e un MacBook Pro da 16 GB.

Il video include una serie di test eseguiti dai noti portali di benchmark, tra cui Geekbench e Cinebench, che riguardano soprattutto i test di esportazione RAW. I benchmark di Geekbench e Cinebench non hanno dimostrato una differenza di prestazioni tra i modelli da 8 GB e 16 GB, ma altri test progettati per massimizzare l’utilizzo della RAM hanno invece rivelato delle distanze tra le due varianti.

Un benchmark Max Tech Xcode, che imita il codice di compilazione, ha visto il modello da 16 GB ottenere un punteggio di 122, più basso rispetto ai 136 punti ottenuti dal modello da 8 GB. La più grande differenza è stata osservata nell’esportazione da RAW R3D a 4K da 8K, che ha richiesto 13,57 secondi per il MacBook Pro da 8 GB, mentre il MacBook Pro da 16 GB è stato in grado di completarlo in 5,59 secondi, un tempo alla pari con il Core da 16 pollici del 2019 MacBook Pro i9 con 32 GB di RAM.

Piccole differenze sono state osservate anche in un test di esportazione 4K e in un test di esportazione RAW Lightroom Classic, sebbene i risultati siano stati abbastanza vicini, scendendo a 17 secondi nel test di Lightroom.

Coloro che stanno cercando di decidere tra un prodotto con 8 GB di RAM e l’altro con 16 GB di RAM fanno bene a tenere conto di questi dettagli. Sembrano esserci alcune piccole differenze di prestazioni soprattutto con attività ad alta intensità di sistema, mentre nell’uso quotidiano il modello da 8 GB sembra ampiamente sufficiente.

Fonte MacRumors