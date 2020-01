Apple, MacBook Pro: brevettato nuovo sistema audio virtuale

Un nuovo sistema di audio virtuale è quello su cui sta lavorando Apple per i prossimi modelli di MacBook Pro.

Il nuovo apparato si basa sul concetto di posizionamento virtuale dell’audio e opera sul suono emesso da un singolo altoparlante che sarà in grado di regalare all’utente la sensazione che questo provenga da diversi punti di un ambiente.

Brevettato nuovo sistema audio virtuale da Apple

Nuovi documenti pubblicati dal U.S. Patent and Trademark Office sono stati diffusi dal portale Patently Apple riguardo una serie di brevetti depositati da Apple a dicembre, tra i quali spicca quello per un nuovo sistema audio virtuale depositato il 31 dicembre 2019.

Questo nuovo sistema di altoparlanti pare permetta di spostare un suono virtuale lontano da un ascoltatore usando una tecnologia definita “crosstalk canceling”.

Questa tecnologia sembra sia progettata per i prossimi MacBook Pro con uno o più processori audio dedicati per cui il segnale sonoro viene diviso in almeno tre percorsi, generando così suoni “tridimensionali”, che sembrano provenire da varie parti di un ambiente e non da un’unica fonte.

L’elemento innovativo è la tecnologia in grado di annullare la diafonia, che può migliorare notevolmente la visione di un film, di un evento sportivo o l’esperienza di gioco a un videogame aggiungendo la sensazione di “essere lì”.

Apple aveva già brevettato un impianto simile per le cuffie a realtà aumentata che, invece, permettono durante un collegamento o una chiamata di ascoltare il nostro interlocutore con la sensazione che questo sia fisicamente presente nella stessa stanza.

Fonte tg24 Sky