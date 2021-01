Apple presenterà i nuovi MacBook Pro 14 e 16 entro la seconda metà del 2021

Apple dovrebbe rilasciare nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con tecnologia Apple Silicon entro la seconda metà del 2021. Lo rivela la società di ricerca taiwanese TrendForce, che conferma come questa “release” andrà ad aumentare la quota di mercato di Apple per le CPU per notebook a circa il 7%.

L’indiscrezione relativa al lancio di questi nuovi MacBook da parte del gigante di Cupertino non è del tutto nuova. Già nel mese di luglio 2020, infatti, il famoso analista Ming-Chi Kuo (sempre molto informato sulle vicende della “Mela morsicata”, ndr) ha affermato che i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con Apple Silicon e un design completamente rinnovato sarebbero stati lanciati alla fine del secondo trimestre o al massimo entro il terzo trimestre del 2021.

Kuo ha poi aggiunto che questi modelli di MacBook Pro saranno dotati di display Mini-LED, che garantiranno una maggiore luminosità, un contrasto migliorato, colori più ricchi e anche altri dettagli interessanti.

Apple aveva già fatto sapere che la transizione dai processori Intel agli Apple Silicon nei Mac avrebbe richiesto circa due anni per essere completata. Nel prossimo futuro dovremmo assistere anche al lancio di altri prodotti, come ad esempio un iMac da 24 pollici riprogettato e un computer desktop simile a un Mac Pro più piccolo. Il mese scorso anche Nikkei Asia aveva fatto riferimento ad un nuovo iMac Pro in lavorazione per il 2021.

TrendForce ha inoltre affermato che Intel deve fare i conti con una “crescente pressione competitiva” da parte di Apple e AMD nel mercato delle CPU e dovrà fornire una “strategia di prodotto appropriata” come risposta. Il mese scorso, il fondo newyorkese Third Point ha esortato Intel a intraprendere un’azione “immediata” per rilanciarsi e soprattutto “frenare la perdita di talentuosi progettisti di chip”.

D’altronde, il primo chip M1 di Apple si è rivelato davvero impressionante, con il modello base MacBook Air che riesce ad essere superiore nei benchmark rispetto al MacBook Pro da 16 pollici basato su Intel di fascia più alta.

Fonte MacRumors