Apple lavora ad un Mac Pro che sarà la metà di quello attuale (e avrà Apple Silicon)

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare degli Apple Silicon, i nuovi processori del colosso di Cupertino chiamati ad alimentare i prossimi Mac che dovremmo vedere nell’evento “One More Thing” programmato per martedì 10 novembre.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, come parte della transizione ad Apple Silicon, la società del CEO Tim Cook starebbe progettando un nuovo Mac Pro con un fattore di forma più piccolo. L’indiscrezione rivela che il nuovo ‌Mac Pro‌ sarebbe dotato di un design che assomiglia a quello attuale, ma in un involucro più compatto che andrebbe a garantire una forte riduzione delle dimensioni (“circa la metà”, ndr).

Non è ancora chiaro se il nuovo ‌Mac Pro‌ sostituirà il modello attuale o sarà venduto insieme all’attuale ‌Mac Pro‌, introdotto lo scorso anno.

L’articolo pubblicato da Bloomberg riporta che gli ingegneri Apple “stanno attualmente sviluppando un nuovo ‌Mac Pro”‌ e che i progetti di chip di Apple potrebbero aiutare la società “a ridurre le dimensioni dei suoi computer grazie alla maggiore efficienza energetica”. Ma ciò significa che vedremo anche questo prodotto nell’evento del 10 novembre? Sembra proprio di no, e per essere chiari la probabilità che Apple ufficializzi questo nuovo ‌Mac Pro‌ nel 2020 è molto prossima allo zero.

Le voci riferiscono che il nuovo Mac Pro sarà presumibilmente rilasciato nel 2021, anche se alcuni prevedono addirittura una “release” ritardata al 2022. Apple ha in programma di spostare tutti i suoi Mac su chip ‌Apple Silicon‌ invece che su chip Intel, ma è la stessa società californiana ad evidenziare che il processo richiederà almeno due anni.

Nell’evento della prossima settimana, Apple dovrebbe svelare un MacBook Pro da 13 pollici, un ‌MacBook Pro‌ da 16 pollici e un MacBook Air da 13 pollici, tutti dotati di chip ‌Apple Silicon.

