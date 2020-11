Apple, l’iPhone 12 è “nettamente più veloce” del Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Il Galaxy Note 20 Ultra di Samsung è senza dubbio uno dei telefoni migliori rilasciati sul mercato negli ultimi tempi. L’enorme qualità di questo smartphone può essere ricercata in molti aspetti, tra cui il suo enorme schermo, le ottime fotocamere la capacità di memoria.

Bene, tutti dettagli di grande importanza, ma per quanto riguarda la velocità? Il Galaxy Note 20 Ultra, su questo fronte, è all’altezza dell’iPhone 12, presentato da Apple lo scorso ottobre in 4 modelli? A quanto pare sembrerebbe proprio di no. Gary Sims, collega della nota testata Android Authority, ha confrontato il Galaxy Note 20 Ultra con l’iPhone 12 “modello standard” nel suo realistico benchmark Speed ​​Test G: ebbene, i risultati non faranno piacere agli appassionati dei prodotti Samsung.

In poche parole, l’iPhone 12 ha letteralmente schiantato il Galaxy Note 20 Ultra su tutta la linea. Il dispositivo di Apple ha ottenuto il più grande vantaggio nel test orientato alla CPU, terminando in 32,5 secondi rispetto ai 38 di Samsung, ma ha anche vinto con margini chiari nella GPU e nei test a uso misto nonostante la visualizzazione di immagini a risoluzioni più elevate (quella del Note è stata ridotta a 1080p). L’iPhone 12 ha completato l’intero test di velocità in 1 minuto e 3 secondi, mentre il Note 20 ha impiegato quasi 14 secondi in più.

Speed ​​Test G si concentra principalmente sulla capacità di un telefono di eseguire app piuttosto che caricarle. Si tratta di un vero test sulla potenza di elaborazione piuttosto che sulla velocità di memoria e di archiviazione.

Gary Sims non ha spiegato perché l’iPhone 12 abbia ottenuto un vantaggio così dilagante sul Galaxy Note 20 Ultra, ma probabilmente molto è dovuto al fatto che il processore A14 Bionic è il primo chip di produzione a 5 nm, mentre il Qualcomm Snapdragon 865 Plus deve “accontentarsi” di un design a 7 nm meno efficiente. Sebbene l’architettura della CPU e il sistema operativo possano senz’altro svolgere un ruolo importante, non c’è dubbio che Apple abbia un vantaggio nella tecnologia più recente.

Tuttavia, se quello che state cercando è proprio la velocità, dovreste tenere conto che il Note 20 Ultra ha un costo decisamente più elevato dell’iPhone 12: pertanto, la scelta più indicata non può che essere il nuovo “melafonino”.

Fonte Android Authority