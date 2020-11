Apple presenterà l’iPad Pro 5G con LG Display dotato di mini LED. Arriverà nel primo trimestre del 2021

Secondo un articolo in lingua inglese pubblicato da Korea IT News, Apple avrebbe scelto LG Display per un nuovo modello di iPad Pro. La versione più recente del tablet premium di Apple dovrebbe essere rilasciata durante il primo trimestre del prossimo anno.

Nel “report” si dice anche che il display verrebbe dotato di mini LED, una tecnologia di transizione dato che il micro LED non è ancora pronto per il prime time. Secondo quanto riferito, LG spedirà ad Apple i suoi display LCD utilizzando Mini LED come retroilluminazione.

I mini schermi LCD retroilluminati a LED offrono un display dall’aspetto migliore, più luminoso e nitido rispetto alla tecnologia attualmente utilizzata. Inoltre, sono anche più efficienti dal punto di vista energetico. Oltre al prossimo modello di iPad Pro, Apple presumibilmente prevede di utilizzare questi display per altri modelli di iPad e MacBook. Un portavoce del settore dei display afferma che “a partire da Apple, anche altri produttori di dispositivi IT seguiranno l’esempio di Apple nell’utilizzo di LCD retroilluminati a LED Mini. Questa tendenza porterà enormi cambiamenti al mercato LCD globale”.

In un primo momento, il gigante di Cupertino sperava di rilasciare fino a sei dispositivi utilizzando Mini LED entro la fine di quest’anno. Tuttavia, la pandemia di coronavirus ha costretto Apple a rivedere i suoi programmi iniziali.

La catena di fornitura di questi display è stata impostata con Epistar, che ha sede a Taiwan, dove realizza i Mini LED; un’altra azienda taiwanese, TSMT, utilizzerà la tecnologia SMT (Surface Mount) per montare i Mini LED, mentre LG Display aggiungerà il suo schermo LCD e creerà la versione finale che verrà spedita ai produttori a contratto di Apple. La produzione in serie dei display dovrebbe iniziare alla fine di quest’anno.

Qualche mese fa, il tipster di Twitter L0vetodream ha affermato che i nuovi modelli di iPad Pro sarebbero stati lanciati nella prima metà del prossimo anno con un display Mini LED, un potente chipset A14X Bionic da 5 nm e supporto per 5G. Altri, tra cui Ming-Chi Kuo, analista di TF International, hanno previsto che il nuovo tablet avrà un display da 12,9 pollici.

Fonte Phone Arena