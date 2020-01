Apple, rivelato l’elenco di dispositivi che otterranno iOS 14

I fan di Apple stanno discutendo molto di iOS 14 sui vari forum. L’aspettativa dei “fedeli” al colosso di Cupertino è che la prossima versione del sistema operativo sia migliore dell’attuale. E’ vero che iOS 13 ha introdotto delle funzionalità molto interessanti come la Dark Mode, ma è stato anche caratterizzato da una serie di bug molto fastidiosi, che ha costretto Apple a rilasciare più aggiornamenti del previsto per correggere il tutto.

iOS 14 dovrebbe risolvere definitivamente questa problematica andando ad introdurre nuove misure interne per aiutare a segnalare e eliminare i bug prima del rilascio pubblico, ed è anche per questo che gli utenti non vedono l’ora di ricevere notizie concrete sul suo “sbarco”. Per il rilascio definitivo di iOS 14 ci sarà ancora da attendere, ma nel frattempo è stato pubblicato sul web un elenco che rivela quali sono i dispositivi che riceveranno la prossima versione del sistema operativo.

Secondo il sito francese iPhonesoft, che afferma di aver avuto contatti con una fonte che lavora per Apple (Maps), iOS 14 sarà compatibile con lo stesso elenco di iPhone di iOS 13 (sebbene l’ultimo iPod touch non risulti presente nel loro elenco, ndr) .

Ciò vuol dire che riceveranno sicuramente iOS 14 l’iPod touch (7a generazione), iPhone 6s e iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 e iPhone 7 Plus, iPhone 8 e iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Possono sorridere soprattutto i possessori di iPhone SE, 6s e 6s Plus, in quanto per loro l’aggiornamento ad iOS 14 appariva tutt’altro che scontato. Basti pensare che la serie iPhone 6s ha fatto il suo debutto nel 2015 e avrà cinque anni quando iOS 14 verrà ufficializzato.

Gli aggiornamenti di iOS tendono a essere rilasciati a metà settembre, circa una settimana dopo l’evento di lancio di iPhone. Pertanto, se ci si basa sugli anni precedenti, è prevedibile che Apple rilasci iOS 14 tra il 14 e il 18 settembre 2020. Nel frattempo, il gigante californiano ha ufficializzato il lancio di iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1.

Fonte MacWorld