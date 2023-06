Apple lavora su un iMac enorme: lo schermo supera i 30 pollici!

Apple è nelle prime fasi di sviluppo di un nuovo iMac con un display da oltre 30 pollici, che sarebbe la dimensione più grande di sempre per il dispositivo all-in-one. E’ quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale Power On, dove ha specificato che questo iMac è ancora piuttosto “lontano”: per farla breve dovremo attendere uno o due anni prima di vederlo sul mercato.

“L’azienda sta conducendo i primi lavori su un iMac con uno schermo superiore a 30 pollici”, ha scritto Gurman, che non ha però condiviso ulteriori dettagli su questo prodotto.

Escludendo i modelli ricondizionati, l’iMac è attualmente disponibile solo nella dimensione da 24 pollici, dato che negli ultimi anni la società del CEO Tim Cook ha deciso di interrompere la produzione di iMac e iMac Pro da 27 pollici basati su Intel. Nonostante sul web continui a trapelare qualche voce sul ritorno di iMac Pro, al momento non è ancora disponibile un iMac più grande con chip Apple. Una soluzione è acquistare uno Studio Display da 27 pollici e collegarlo a un Mac con chip Apple, ma chiaramente non si tratta di una configurazione all-in-one.

Rilasciato nell’aprile 2021, l’iMac da 24 pollici presenta un design colorato e ultrasottile ed è dotato del chip M1. Gurman si aspetta che l’iMac da 24 pollici venga aggiornato con il chip M3 (che deve ancora essere annunciato) entro l’inizio del prossimo anno. Tutti gli attuali chip Apple sono prodotti sulla base del processo a 5 nm di TSMC, mentre il chip M3 dovrebbe passare a un processo a 3 nm garantendo miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica.

Un iMac più grande è uno dei tanti prodotti sulla roadmap dei prodotti Apple, sempre stando a quanto riferito da Mark Gurman. Il reporter di Bloomberg ritiene che entro la fine dell’anno verrà lanciato anche un Apple Watch Ultra di seconda generazione.