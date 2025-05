Apple lavora a un nuovo standard per dispositivi impiantabili che semplificano la vita alle persone con disabilità

Apple sta dando importanti passi avanti nel campo delle tecnologie di assistenza, concentrandosi su uno standard per dispositivi impiantabili destinati ad aiutare le persone con disabilità a controllare vari dispositivi, tra cui gli iPhone, mediante il potere del pensiero. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’azienda prevede di distribuire questo standard ad altri sviluppatori entro la fine dell’anno, aprendo così nuove opportunità nel settore della tecnologia accessibile.

Collaborazione con Synchron per un’innovazione accessibile

Per sviluppare questo standard, Apple ha stretto una partnership con Synchron, un’azienda all’avanguardia nel settore degli impianti cerebrali. Synchron ha collaborato anche con altre realtà, come Amazon, per aumentare l’accessibilità dei dispositivi. L’azienda produce un impianto chiamato Stentrode, posizionato in una vena del cortecerebrale motorio. Questo impianto è in grado di leggere i segnali cerebrali e tradurli in comandi di movimento per vari dispositivi, compresi iPhone, iPad e il visore VR Vision Pro di Apple.

Recentemente, un paziente affetto da SLA, durante la fase di test della tecnologia Synchron, è stato in grado di navigare tra i menu del dispositivo Vision Pro e persino di vivere un’esperienza virtuale delle Alpi svizzere. Questa applicazione della tecnologia potrebbe rappresentare una svolta significativa per le persone affette da paralisi, grazie alla possibilità di essere più autonome. Inoltre, Synchron ha creato un portale comunitario per coloro che sono interessati a partecipare a futuri test dell’impianto.

Integrazioni avanzate con intelligenza artificiale

Un ulteriore sviluppo importante riguarda il lavoro di Synchron nell’integrazione della tecnologia con ChatGPT, un sistema di intelligenza artificiale sempre più utilizzato. Questa sinergia potrebbe ampliare ulteriormente le funzionalità a disposizione delle persone con disabilità, consentendo esperienze più personalizzate e permettendo un’interazione diretta con assistenti virtuali.

Novità in arrivo per la tecnologia di accessibilità di Apple

Oltre ai progressi nel campo degli impianti cerebrali, Apple ha anche annunciato una nuova serie di funzionalità di accessibilità che saranno lanciate entro la fine dell’anno. Tra queste, figurano:

Etichette nutrizionali per l’accessibilità nell’App Store , che mostreranno le funzionalità di accessibilità offerte in giochi e altre applicazioni .

, che mostreranno le funzionalità di accessibilità offerte in e altre . Strumento di ingrandimento per Mac , simile a quello disponibile in iOS .

, simile a quello disponibile in . Accesso Braille tramite dispositivi Braille compatibili, che permetterà la scrittura, l’accesso a un numero maggiore di libri e didascalie in tempo reale per i display Braille.

tramite dispositivi Braille compatibili, che permetterà la scrittura, l’accesso a un numero maggiore di e in tempo reale per i display Braille. Modalità lettore per l’accessibilità che si estenderà su iOS , Mac e Vision Pro .

che si estenderà su , e . Didascalie in tempo reale per Apple Watch .

. Visualizzazione migliorata su Vision Pro .

. Altre funzionalità e aggiornamenti che saranno condivisi attraverso il blog ufficiale dell’azienda.

Queste novità si allineano perfettamente con la missione di Apple di garantire che i propri dispositivi siano utilizzabili da tutte le persone, a prescindere dalle loro abilità fisiche. Il Giorno della Consapevolezza Globale sull’Accessibilità si avvicina, essendo programmato per il 15 maggio, e rappresenta un’ulteriore opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e sull’importanza dell’inclusività nel settore tecnologico.