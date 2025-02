Apple lavora a un iPhone pieghevole: buone notizie sul fronte dei display

La notizia di un possibile iPhone pieghevole è stata oggetto di indiscrezioni già da tempo, alimentando le aspettative degli appassionati di tecnologia. Apple, normalmente nota per la sua cautela nell'introdurre nuove innovazioni, sembra aver finalmente trovato la strada giusta per risolvere uno dei problemi più critici legati a questo tipo di dispositivo. Secondo diverse fonti, l'azienda sta procedendo verso il lancio di un iPhone pieghevole, pianificato probabilmente per il 2026.

Il problema della piega: un ostacolo significativo

Una delle critiche più ricorrenti rivolte agli smartphone pieghevoli è l'antiestetica piega centrale che si forma quando lo schermo è aperto. Questo aspetto ha suscitato particolare preoccupazione a Cupertino, dove i progettisti di Apple sono alle prese con la questione da tempo. L'azienda avrebbe espresso insoddisfazione nei confronti della resa visiva dei modelli Android esistenti e ha sollecitato i suoi fornitori di schermi a programmare soluzioni per ridurre al minimo questa piega. È un compito complesso, date le difficoltà che anche il principale fornitore di display di Apple, Samsung, ha incontrato con i propri dispositivi pieghevoli.

Il malcontento di Apple nei confronti dei campioni iniziali ricevuti ha portato a richieste di modifiche considerevoli, tanto che un anno fa, si sarebbe messo in moto un processo di revisione. I tecnici avrebbero dovuto ripensare il design per risolvere questa problematica, sottolineando la determinazione dell'azienda a non scendere a compromessi sul design.

Novità incoraggianti: la piega è stata eliminata?

Recenti rapporti suggeriscono che Apple abbia finalmente trovato una soluzione al problema della piega. Secondo quanto riportato da ETNews, i campioni di display più recenti forniti da Samsung sono stati accolti con favore da Apple. L'azienda avrebbe imposto requisiti tecnici impegnativi per superare le debolezze dell'attuale tecnologia pieghevole, e sarebbe ormai a un passo dal raggiungere il risultato desiderato.

Esperti del settore hanno fatto sapere che per differenziare il proprio prodotto da quelli già in commercio, Apple ha deciso di eliminare completamente la piega, anche a costo di investire maggiormente nello sviluppo. Le prime prove sembrano confermare che la nuova soluzione ha ridotto significativamente l’impatto visivo della piega, rendendo l’esperienza utente molto più gradevole.

Questa innovazione sarebbe stata possibile grazie alla collaborazione tra Samsung e Amphenol, fornitore di cerniere dell'azienda che produce anche elementi per il MacBook.

L'arrivo dell'Oppo Find N5: confronto significativo

Con il lancio recente dell'Oppo Find N5, l'industria sta osservando con attenzione come i nuovi modelli di smartphone pieghevoli affrontino le criticità del passato. Il portale 9to5Google ha evidenziato che la piega su questo dispositivo rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai modelli pieghevoli di Samsung dello scorso anno. Lo schermo dell'Oppo offre una superficie notevolmente estesa, che risulta quasi priva di pieghe, rendendo difficile notarle se non da angolazioni estremamente scelte.

Questa innovazione ha sollevato interrogativi sul posizionamento dei modelli più datati, e la netta differenza tra i dispositivi fa sembrare obsoleti anche i modelli di punta dell'azienda sudcoreana. Nonostante le pieghe e l'hardware più spesso di Samsung non siano necessariamente da considerare negativi, ben s’inquadrano in un contesto in cui la tecnologia dei pieghevoli fa rapidi progressi.

Quando vedremo il primo iPhone pieghevole?

Le previsioni sul lancio del primo iPhone pieghevole variano, con analisi che suggeriscono date tra il 2026 e il 2027. Alcuni esperti, come TrendForce, avevano inizialmente previsto una data di lancio posticipata, ma si sta lentamente formando una più ampia aspettativa che il dispositivo possa debuttare nel 2026.

ETNews ha indicato che Apple mira a completare la propria catena di approvvigionamento entro aprile di quest’anno, un passo necessario che solitamente avviene da 12 a 18 mesi prima del lancio previsto. Ciò fa supporre un'uscita nella seconda metà del prossimo anno.

Il futuro dell'iPhone pieghevole

Pur essendo prudente nel prendere le notizie provenienti dalla catena di approvvigionamento con un certo scetticismo, è evidente che Apple desidera affrontare e risolvere le problematiche estetiche dei telefoni pieghevoli prima di lanciare il proprio modello. Con i recenti sviluppi tecnologici messi in mostra dall'Oppo Find N5, la credibilità di un lancio nel 2026 per l'iPhone 18, in particolare il modello Fold, appare sempre più realistica.

Questa nuova offerta avrà un prezzo probabile tra i più elevati della gamma iPhone, rendendolo così un prodotto relativamente di nicchia, anche nell'ottica del vasto mercato Apple. Un interrogativo sorge spontaneo: gli utenti sarebbero disposti a pagare un prezzo maggiore per un iPhone che si piega? La risposta a questa domanda potrebbe avere impatti significativi sull'orientamento del mercato.