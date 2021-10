Apple potrebbe lanciare i nuovi MacBook Pro entro ottobre

Il suo primo evento autunnale è andato a gonfie vele, ed è per questo che Apple si sta già rimboccando le maniche per far sì che il prossimo sia allo stesso livello. La “Mela”, infatti, dovrebbe organizzare un evento incentrato sul Mac entro il prossimo mese: per l’occasione verranno presentati i nuovissimi MacBook Pro con un chip Apple Silicon “M1X” che conferirà una maggiore velocità al prodotto. Inoltre, stando a quanto affermato da Mark Gurman di Bloomber, il nuovo dispositivo arriverà con un design aggiornato e una tecnologia di visualizzazione migliorata.

L’anno scorso, come certamente ricordano i fan di Apple, l’azienda con sede a Cupertino ha tenuto il suo evento Mac a novembre, mentre in passato questi appuntamenti venivano calendarizzati ad ottobre. Al momento non siamo in grado di sapere se Apple deciderà di riprendere le vecchie abitudini, sebbene Gurman si mostri convinto su questo aspetto.

Il reporter di Bloomberg afferma infatti che l’azienda californiana è pronta ad annunciare MacBook Pro con tecnologia M1X entro il prossimo mese, osservando che “Apple in genere fa le sue principali novità Mac ad ottobre. Quindi restate sintonizzati”. Nella sua ultima newsletter Power On, Gurman si è anche soffermato su cosa possiamo aspettarci in termini di prestazioni dai nuovi prodotti.

Il chip M1X di Apple, che si preannuncia più intenso e professionale, è effettivamente ancora disponibile per il 2021, ed è per questo che dovremmo vederlo in una nuova gamma di MacBook Pro nel prossimo mese (ma anche su un Mac mini di fascia alta che potrebbe essere annunciato nello stesso evento). L’M1X è stato sviluppato in due varianti, entrambe con 10 core CPU (otto ad alte prestazioni e due ad alta efficienza) e 16 o 32 core grafici.

