Apple potrebbe lanciare l’iMac Pro con Mini-LED a giugno

Da diverse settimane si fa un gran parlare dei prodotti su cui starebbe lavorando Apple e che dovrebbero essere lanciati in questo 2022. Ovviamente si fa sempre riferimento agli iPhone 14 (che verranno presentati ufficialmente a settembre, ndr) ma anche su molti altri dispositivi che catturano le attenzioni degli utenti.

Un esempio è il prossimo iMac Pro, caratterizzato da un display con tecnologia mini-LED. Gli appassionati dei prodotti della società del CEO Tim Cook non vedono l’ora di poter avere tra le mani questo device e da tempo attendono notizie concrete da parte di Apple in merito alle tempistiche di lancio.

Ebbene, stando a quanto riferito nelle scorse ore dall’affidabile analista Ross Young, sembra proprio che la “Mela” abbia intenzione di lanciare l’iMac Pro con mini-LED nel prossimo mese di giugno. Il colosso di Cupertino, sempre stando ai “rumors”, sarebbe al lavoro su una versione di iMac con schermo più grande ormai da diversi mesi: se l’indiscrezione di Ross Young dovesse rivelarsi accurata, è molto probabile che Apple possa far debuttare il nuovo prodotto alla Worldwide Developers Conference, che si svolgerà nella prima metà di giugno.

In un primo momento, le voci suggerivano che il nuovo ‌iMac‌ potesse essere lanciato già in primavera, anche se poi era stato lo stesso Ross Young alla fine di gennaio a parlare di un lancio “estivo”. L’analista precisò che le spedizioni dei pannelli sarebbero iniziate a giugno, con un possibile lancio ad agosto o settembre: ora pare che i piani di Apple siano stati anticipati.

L’‌iMac‌ da 27 pollici verrà lanciato sul mercato insieme all’‌iMac‌ da 24 pollici come versione di fascia alta: l’azienda californiana avrebbe optato per il nome iMac Pro (ancora non ufficiale) per allinearlo al MacBook Pro. Il nuovo prodotto sarà caratterizzato da una retroilluminazione mini-LED: secondo Young avrà “circa 1000 zone” e “oltre 4000 miniLED”.

Insieme a un display mini-LED, l’‌iMac‌ dovrebbe presentare un aspetto ridisegnato e gli stessi chip M1 Pro e M1 Max introdotti nei modelli MacBook Pro 2021.

