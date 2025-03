Apple lancia tre diverse tastiere per iPad, ecco le differenze principali

Oggi, Apple offre una gamma di tastiere specifiche per i suoi modelli di iPad, ad eccezione dell’iPad mini, che non supporta una tastiera dedicata a causa delle sue ridotte dimensioni. L’attuale selezione di tastiere è limitata a un modello per ogni tipo di iPad, rendendo più semplice la scelta. Tuttavia, è cruciale analizzare le caratteristiche e i design unici di ciascun modello per individuare quello più adatto alle proprie esigenze.

Analisi delle tastiere Magic Keyboard

I modelli attuali di tastiere comprendono la Magic Keyboard Folio e le due varianti della Magic Keyboard per iPad Air e iPad Pro. Ognuna di queste tastiere offre funzionalità e design distintivi, progettati per soddisfare esigenze specifiche degli utenti. Qui di seguito, un confronto dettagliato tra le caratteristiche salienti di ciascun modello.

Magic Keyboard Folio

La Magic Keyboard Folio, disponibile dal 2022, presenta un esclusivo supporto magnetico separato dalla tastiera. Questa funzionalità consente di posizionare l’iPad in vari angolazioni, offrendo maggior flessibilità durante l’uso su diverse superfici, come un tavolo. Tuttavia, non è l’ideale se si intende utilizzarlo sulle proprie ginocchia, poiché il supporto potrebbe risultare instabile. Il Folio è dotato di un peso di circa 0.84 libbre , rendendolo leggero e facilmente trasportabile. È composto da un coperchio superiore in silicone, che garantisce una certa protezione e comfort al tatto. La tastiera include una fila di 14 funzioni, retroilluminazione e un trackpad, garantendo un’esperienza d’uso comoda e versatile. Inoltre, è compatibile con i modelli di iPad equipaggiati con chip A14 o A16. Il prezzo di questa tastiera è fissato a 249 dollari.

Magic Keyboard per iPad Air e iPad Pro

Discriminando tra i modelli per iPad Air e iPad Pro, si nota una certa somiglianza, ma con una differenza fondamentale: la Magic Keyboard per iPad Pro ha un top case in alluminio, offrendo un aspetto e una sensazione più premium. Entrambi i modelli pesano di più, con l’iPad Pro che arriva fino a 1.56 libbre per la variante da 13 pollici, mentre la versione da 11 pollici pesa 1.3 libbre . Queste tastiere presentano anche un layout compatto, solido e un design tutto-in-uno che le rende adatte per un utilizzo su ginocchia o in movimento, similmente a un laptop.

Entrambi i modelli presentano anche un trackpad avanzato che offre un feedback aptico e simula il clic fisico, caratteristica che ottimizza notevolmente l’esperienza di utilizzo. La retroilluminazione è un aspetto importante da considerare per coloro che devono frequentemente utilizzare l’iPad in condizioni di scarsa illuminazione. È prezioso ricordare che gli utenti della Magic Keyboard originale dovrebbero tenere conto delle migliorie della versione più recente, specialmente se possiedono un iPad Pro, che avrà una nuova interfaccia e materiali di costruzione aggiornati.

Considerazioni finali sulle scelte disponibili

Sebbene Apple abbia semplificato la scelta per gli utenti introducendo modelli specifici per ciascun iPad, la varietà tra le tastiere richiede comunque una scelta attenta. Chi utilizza la tastiera per sessioni prolungate potrebbe preferire la versione di alto gamma in alluminio per l’iPad Pro, mentre coloro che cercano una tastiera leggera ma versatile potrebbero optare per la Magic Keyboard Folio. Infine, un eventuale passaggio a un modello più recente può risultare in miglioramenti significativi per l’esperienza utente, incluso il feedback del trackpad e le opzioni di retroilluminazione, sebbene gli utenti dell’iPad Air debbano essere consapevoli della mancata retroilluminazione nel passaggio a un modello più nuovo.