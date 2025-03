Apple lancia nuovi emoji con iOS 18.4 beta: ecco le novità

La tecnologia è in continua evoluzione e, anche nel campo delle emoticon, Apple non delude i suoi utenti. Con il rilascio della seconda beta di iOS 18.4, la casa di Cupertino introduce un’interessante selezione di nuovi emoji. Tra questi, figurano simpatiche rappresentazioni di borsa per gli occhi, impronte digitali, un albero senza foglie, tuberi, un’arpa, una pala e una macchia. Questi nuovi caratteri emoti si inseriscono nella cornice del Unicode 16 Standard, ufficialmente presentato a settembre 2024.

Il nuovo set di emoji e il loro significato

L’aggiornamento di Apple non è solo estetico; i nuovi emoji arricchiscono la lingua digitale degli utenti, con simboli che possono esprimere sentimenti, stati d’animo o oggetti quotidiani in modo più preciso ed immediato. Ad esempio, la borsa per gli occhi può rappresentare stanchezza o mancanza di sonno, mentre l’impronta digitale aggiunge un tocco di modernità e contemporaneità, simbolizzando l'identità e la tecnologia. I tuberi, l'albero senza foglie e gli altri emoji rappresentano anche una connessione con la natura e la sostenibilità, temi sempre più sentiti nell'era del cambiamento climatico.

Un’attesa prolungata: come Apple sviluppa i nuovi emoji

La creazione di nuovi emoji non è un processo che si svolge in modo fulmineo. In effetti, Apple impiega diversi mesi per sviluppare e perfezionare le illustrazioni dei nuovi caratteri emoti. Questo spiega il ritardo nel lanciare gli emoji relativi allo standard Unicode 16, approvato nel settembre del 2024: è il frutto di un lavoro meticoloso che mira a soddisfare gli alti standard qualitativi dell’azienda. L’ultimo grande aggiornamento risale a marzo 2024, con iOS 17.4, quando furono introdotti emoji come lime, un fungo marrone, il leggendario fenice, oltre a nuovi gesti che esprimono l'approvazione e il dissenso.

Cosa ci riserva il futuro: Unicode 17 e i prossimi emoji

Ma le novità non si fermano qui. Già nel 2025, il pubblico attende il rollout degli emoji basati sul Unicode 17, che promette di introdurre personaggi stravaganti e divertenti. Tra le nuove aggiunte ci saranno creature pelose simili a Bigfoot, facce distorte, nuvole di combattimento, torsoli di mela, orche, tromboni, frane e scrigni del tesoro. L’anticipazione per questi nuovi simboli sotto forma di emoji è già alta e gli utenti si chiedono come potranno arricchire le loro conversazioni quotidiane sui social e nelle chat.

Con l'impegno costante ad aggiornare e innovare la propria offerta di emoji, Apple continua a svolgere un ruolo da protagonista nell'evoluzione delle comunicazioni digitali, riflettendo le tendenze e le necessità della società contemporanea.