Apple lancia nuove versioni in anteprima dei suoi sistemi operativi: novità e aggiornamenti

Apple ha dato il via al rilascio delle nuove versioni in anteprima dei suoi sistemi operativi, segnando un importante passo nel ciclo di sviluppo attuale. Queste anteprime, disponibili per gli sviluppatori registrati e i beta tester pubblici, introducono significative innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, in particolare per gli utenti europei. Si prevede che le versioni stabili di iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 Sequoia, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 saranno disponibili entro la prossima settimana.

L’uscita delle Release Candidate di Apple

A distanza di una settimana dal precedente rilascio, Apple ha avviato il rollout delle Release Candidate delle sue piattaforme più recenti. Questo rappresenta l’epilogo del quarto ciclo di sviluppo intermedio per i suoi sistemi operativi, il quale include iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 Sequoia, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4. I dettagli di queste build in anteprima sono particolarmente attesi, in quanto segnano il possibile arrivo di funzionalità innovative. L’uscita definitiva è attesa nei primi giorni di aprile, a conferma della tempistica seguita dall’azienda negli aggiornamenti passati.

In aggiunta a queste versioni, Apple ha rilasciato anche un aggiornamento per Xcode, il suo ambiente di sviluppo integrato. La beta 4 di Xcode 16.3 è stata rilasciata con la build 16E5136c e sostituisce la precedente versione beta 3. Anche il sistema operativo macOS ha visto l’introduzione delle Release Candidate 5 per le versioni macOS 14.7.5 Sonoma e macOS 13.7.5 Ventura.

Specifiche delle nuove build in anteprima

La Release Candidate di iOS 18.4, la quale è compatibile con gli iPhone a partire dal modello Xs e Xr del 2018, è contrassegnata dalla build 22E239 e presenta un peso di circa 7,31 GB per iPhone 14 Pro. Allo stesso modo, iPadOS 18.4 porta con sé la stessa build, rendendola facilmente accessibile per i dispositivi compatibili. D’altra parte, la quinta build in anteprima di macOS 15.4 Sequoia include la build 24E246, disponibile per i computer Mac compatibili e dal peso di 6,17 GB per il MacBook Pro 16 con chip M1 Pro.

Per quanto riguarda watchOS 11.4, la build 22T250 rappresenta anch’essa l’ultimissima anteprima, riservata agli Apple Watch compatibili dal modello 6 in poi. Una nota interessante riguarda il cambiamento della lettera iniziale del codice della build, che in questo caso passa da “S” a “T”, a indicare potenziali innovazioni significative.

Aggiornamenti su tvOS e visionOS

Anche il sistema operativo tvOS ha visto l’arrivo della Release Candidate, con la build 22L254, che sostituisce la beta 4 precedente. Come per watchOS, il passaggio da “K” a “L” nella designazione del codice suggerisce che i cambiamenti previsti potrebbero garantire nuove funzioni o miglioramenti estetici e funzionali.

Per quanto riguarda visionOS, che alimenta il visore Apple Vision Pro, è stata rilasciata la Release Candidate di visionOS 2.4, attraverso la build 22O237. Anche qui è evidente la transizione della lettera nel codice della build, lasciando presagire opportunità di introduzione di capacità nuove. Sebbene il visore non sia ancora disponibile sul mercato italiano, la procedura per partecipare al programma beta resta simile a quella degli iPhone e iPad, e l’aggiornamento può essere eseguito tramite la sezione “Impostazioni” del dispositivo.

Le novità attese dai nuovi sistemi operativi

Questa serie di aggiornamenti rappresenta un’importante evoluzione per i sistemi operativi della casa di Cupertino. L’introduzione di avanzamenti significativi legati all’intelligenza artificiale è uno dei punti focali, e la sua espansione a lingue come l’italiano e mercati europei è attesa con grande interesse. Sono previsti miglioramenti a livello di funzionalità, capaci di influenzare non solo l’esperienza utente, ma anche le potenzialità di interazione sui vari dispositivi supportati, incluso Apple Vision Pro.

Come accedere alle nuove versioni in anteprima

Per coloro interessati a testare in anteprima le novità dei sistemi operativi Apple, le Release Candidate di iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 Sequoia, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 sono disponibili per gli sviluppatori e per i beta tester pubblici. Gli utenti che già dispongono delle versioni stabili possono abilitare l’opzione per ricevere le versioni in anteprima direttamente dalle impostazioni del dispositivo. Per chi non fa parte del programma di sviluppo, è possibile aderire al programma beta seguendo i semplici passaggi indicati sul portale Apple, permettendo di esplorare in anticipo le eccitanti innovazioni che arriveranno.