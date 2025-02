Apple lancia nuove beta pubbliche: tutte le novità di macOS Sequoia 15.4 e iPadOS 18.4

L'azienda californiana Apple ha rilasciato recentemente gli aggiornamenti beta pubblici per i suoi principali sistemi operativi, tra cui macOS Sequoia 15.4, iPadOS 18.4 e tvOS 18.4. Questi aggiornamenti offrono una serie di nuove funzionalità interessanti che promettono di migliorare l'esperienza degli utenti. Scopriamo insieme quali novità sono state introdotte e come procedere con l'installazione delle beta pubbliche.

Come installare le nuove versioni beta di Apple

Per accedere ai nuovi aggiornamenti software, è necessario iscriversi al programma beta di Apple, disponibile gratuitamente sul sito beta.apple.com. Se hai già utilizzato versioni beta precedenti, dovresti trovare l'aggiornamento nella sezione "Aggiornamento Software" all'interno dell'app Impostazioni del tuo dispositivo.

È fondamentale tenere presente che trattandosi di aggiornamenti beta 1 per versioni software di nuova generazione, potresti riscontrare diversi bug e problemi di prestazioni sui tuoi dispositivi. Se decidi di procedere, è consigliabile effettuare un backup dei dati, in modo da ridurre al minimo il rischio di possibili inconvenienti.

Novità in arrivo su macOS 15.4 e iPadOS 18.4

Questi nuovi aggiornamenti beta racchiudono numerose novità, alcune delle quali sono condivise tra più piattaforme, mentre altre sono esclusive per determinati dispositivi. Ecco un elenco delle caratteristiche salienti.

Ridisegno di Mail

Apple Mail ha recentemente subito un'importante ristrutturazione, introducendo la categorizzazione della posta in arrivo su iPhone. Queste stesse modifiche possono ora essere trovate anche su Mac e iPad con le nuove versioni macOS 15.4 e iPadOS 18.4, offrendo così un'esperienza utente più organizzata e intuitiva.

Accoppiamento per prossimità su Mac

Con il rilascio di iOS 18.4 e macOS 15.4, gli utenti avranno la possibilità di utilizzare il proprio iPhone per configurare rapidamente un nuovo Mac. Questa funzione, simile a quella già esistente per iPhone e iPad, semplifica notevolmente il processo di impostazione iniziale, rendendo l'interazione tra dispositivi ancora più fluida.

Musica ambientale su iPad

iPadOS 18.4 introduce nuovi comandi nel Centro di Controllo, con quattro opzioni di Musica Ambientale dedicate a specifici stati d'animo: Chill, Produttività, Sonno e Benessere. Gli utenti potranno scegliere tra playlist già pronte o creare la propria, elevando l'esperienza di ascolto su iPad.

Sezione cibo su Apple News

Per gli abbonati di Apple News+ su iPad è stata aggiunta una nuova sezione dedicata al cibo. Questa offre accesso a decine di migliaia di ricette, con un flusso di navigazione in-app elegante e intuitivo, rendendo semplice la scelta di piatti da cucinare.

Notifiche prioritizzate con AI

Analogamente a quanto già visto su Apple Mail per i messaggi, ora anche le notifiche possono essere automaticamente ordinate in "importanti" e "meno importanti". Gli avvisi ritenuti cruciali da Apple Intelligence verranno visualizzati in cima alla lista delle notifiche, garantendo che non ti sfuggano le comunicazioni più rilevanti.

Altre novità e miglioramenti

Oltre alle funzionalità sopra menzionate, ci sono altri miglioramenti significativi e piccoli cambiamenti nell'interfaccia utente. Tra queste novità:

Il supporto ad Apple Intelligence è ora attivo anche nell' Unione Europea per gli utenti iPad .

è ora attivo anche nell' per gli utenti . iPadOS consente di scegliere un'app di traduzione predefinita, e la navigazione ha una nuova categoria di default.

consente di scegliere un'app di predefinita, e la navigazione ha una nuova categoria di default. L'immagine playground include un nuovo stile di disegno per la creazione di immagini originali.

include un nuovo stile di disegno per la creazione di immagini originali. Apple Podcasts introduce due nuovi widget per la propria Libreria e per le Trasmissioni .

introduce due nuovi per la propria e per le . Apple Intelligence supporta un numero maggiorato di nuove lingue.

La beta offre anche molteplici miglioramenti minori nell'interfaccia utente, contribuendo a un'esperienza generale più fluida e integrata.

Se hai già installato la nuova beta di macOS 15.4 o un'altra beta pubblica, facci sapere come sta funzionando per te.