Apple lancia l'iPhone 16e: scopri le novità dell'ultimo modello e le sue funzionalità avanzate

Oggi, 28 febbraio, arriva negli store l'attesissimo iPhone 16e, un modello accessibile ma ricco di funzionalità innovative. Gli utenti che decidono di acquistarlo possono scoprire il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Apple, oltre a provare l'ottima fotocamera da 48 megapixel e un display allargato di 6,1 pollici. Questo smartphone rappresenta il successore spirituale dell’iPhone SE e offre molte sorprese che vanno oltre le sole specifiche tecniche.

Potenza e prestazioni con il chip A18

L'iPhone 16e è equipaggiato con il chip A18, la stessa tecnologia che alimenta gli altri membri della linea iPhone 16. Questo significa che anche il modello più economico di Apple riesce a garantire prestazioni di alto livello, e consente agli utenti di accedere alle stesse funzioni di intelligenza artificiale presenti negli iPhone dotati del chip A17 Pro e successivi. Così, chi ha scelto un dispositivo a prezzo ridotto non dovrà rinunciare alle potenzialità offerte dalla tecnologia di ultima generazione.

L’annuncio delle funzionalità di intelligenza artificiale da parte di Apple è avvenuto nell’ottobre scorso, con il rilascio dell’aggiornamento iOS 18.2, inizialmente riservato solo ai modelli all’avanguardia come l’iPhone 15 Pro e il 15 Pro Max. Questo ha fatto sì che molti appassionati di smartphone più orientati ai budget non avessero al centro dell’attenzione le novità offerte dall'intelligenza artificiale e quanto potessero cambiare le interazioni con il dispositivo.

Intelligenza artificiale e iOS 18: funzioni sorprendenti

Apple Intelligence è ora attiva di default su iPhone 16e, a patto che il dispositivo sia fornito con iOS 18.3 pre-installato. Verificare se le funzionalità sono attive è semplice: basta accedere alle impostazioni, selezionare Apple Intelligence & Siri e accertarsi che il toggle sia attivato. Questa nuova tecnologia introduce un mondo di strumenti e funzionalità intriganti per migliorare l’esperienza utente.

I vecchi e nuovi utilizzatori di iPhone troveranno particolarmente utile il sistema di sintesi delle email in Mail, che organizza i messaggi per categorie e fornisce riepiloghi automatici. In questo modo, anche le catene di email più lunghe possono essere sintetizzate rapidamente, consentendo di risparmiare tempo e fatica. Il pulsante di sintesi è facilmente accessibile in cima alle conversazioni e offre un riepilogo chiaro degli scambi, evidenziando i dettagli importanti in un colpo d’occhio.

Visual Intelligence e il potere della fotografia

Un’altra caratteristica esclusiva dell’iPhone 16 è la Visual Intelligence, che trasforma la fotocamera in uno strumento di ricerca. Anche se il modello 16e non presenta il pulsante di controllo della fotocamera, gli utenti possono accedere a questa funzionalità tramite il Centro di Controllo o impostando un collegamento rapido. L’idea è di scattare una foto e ricevere informazioni utili, come gli orari di apertura di un ristorante o date di eventi presenti su manifesti.

Questa funzionalità presenta anche la possibilità di formulare domande di follow-up utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, come ChatGPT o Google, offrendo un’interazione coinvolgente e informativa.

Funzione di pulizia automatizzata per foto e video

Mai più invidie per i possessori di Pixel: la funzione Clean Up di Apple consente di rimuovere facilmente oggetti o persone indesiderate dalle foto. Questa funzionalità è disponibile nell'app Foto, e dopo aver selezionato un'immagine, basta fare clic su "Modifica" e poi su "Clean Up" per selezionare gli elementi da rimuovere. Il sistema propone automaticamente gli oggetti da eliminare, rendendo l’operazione rapida e precisa.

Il collega John Velasco ha paragonato Clean Up a Magic Eraser, il tool di Google, e pur evidenziando alcune superiorità del secondo, ha sottolineato che Clean Up è un'ottima opzione per coloro che cercano soluzioni semplici per modificare foto.

Creazione di Memory Movies con IA

Nel contesto della gestione delle immagini, la funzionalità Memory Movie offre un modo innovativo per raccontare storie visive attraverso le fotografie. Con questo strumento integrato nell'app Foto, puoi creare slideshow personalizzati accompagnati da musica. Basta inserire un prompt di testo e il sistema AI si occupa del resto, montando automaticamente un video con il materiale fornito.

Anche se i risultati sono generalmente soddisfacenti, i termini promozionali di Apple riguardo alla narrazione non sempre rispecchiano la realtà, poiché spesso si trattano di slideshow piuttosto che di veri racconti con capitoli. Inoltre, i membri di Apple Music possono usufruire di un catalogo musicale più ampio per completare i loro filmati.

Nuova app Image Playground per esperienze creative

Il lancio dell'app Image Playground ha portato ulteriore innovazione: non si tratta solo di una nuova funzione, ma di un'app a sé stante. Un tempo era necessario registrarsi per accedere, ma ora dovrebbe essere più semplice. Con questo strumento, puoi utilizzare prompts di testo e suggerimenti per generare immagini personalizzate.

Sebbene ci siano delle limitazioni, come l'impossibilità di creare immagini con più persone e il formato quadrato delle creazioni, Apple ha iniziato a lavorare su stili più vari, come la nuova modalità sketch in beta. Questo offre opportunità ulteriori per gli utenti desiderosi di esprimere la propria creatività.

Registrazione e sintesi delle chiamate

Un’altra delle novità più affascinanti è la possibilità di registrare chiamate telefoniche e ricevere trascrizioni generate automaticamente. Questo strumento, disponibile su tutti i dispositivi iOS 18, permette di salvare registrazioni nella nota e sintetizzarle successivamente per una facile consultazione.

Accedendo alle stub di trascrizione, è semplice ottenere un riepilogo dei punti salienti di una conversazione importante, eliminando così la necessità di filtrare manualmente le informazioni più rilevanti.

Con nuove potenzialità e un ampliamento delle funzionalità già esistenti, l'iPhone 16e rappresenta un passo avanti significativo nella telefonia mobile, rendendo accessibile una tecnologia all'avanguardia a un pubblico più vasto.