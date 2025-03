Apple lancia l’iOS 18.4: novità in arrivo ad aprile con funzioni innovative

Con l’arrivo di aprile, il mondo della tecnologia attende con impazienza l’uscita di iOS 18.4. Già da oggi, gli sviluppatori possono esplorare in anteprima le nuove funzionalità grazie al rilascio della Release Candidate di iOS 18.4, contraddistinta dal numero di build 22E239. Questa versione è un passo cruciale verso il rilascio ufficiale al pubblico, a meno che non emergano problemi significativi.

Introduzione delle notifiche prioritarie

Una delle innovazioni più attese di iOS 18.4 è l’introduzione delle Notifiche Prioritarie. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema sarà in grado di riconoscere quali avvisi meritano maggiore attenzione e li raggrupperà in una sezione dedicata sulla schermata di blocco. Questo approccio dovrebbe semplificare la gestione delle notifiche, consentendo agli utenti di concentrarsi solo su ciò che è realmente rilevante. La nuova funzione promette di arricchire l’esperienza utente, rendendola più fluida e meno invasiva.

In linea con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, Apple intende espandere le capacità della sua Apple Intelligence. Il supporto per nuove lingue e regioni comprende ora il francese, il tedesco, l’italiano, il portoghese , lo spagnolo, il giapponese, il coreano e il cinese semplificato. Inoltre, i modelli più vecchi di iPhone 15 Pro e Pro Max potranno usufruire della funzione Visual Intelligence, ampliando le possibilità d’uso per gli utenti di questa fascia di smartphone.

Controlli musicali ambientali e nuove app

iOS 18.4 non si limita alle notifiche. L’aggiornamento include anche Controlli Musicali Ambientali, caratterizzati da modalità semplificate come Sonno, Relax, Produttività e Benessere. Ogni modalità avvierà una playlist selezionata dall’utente, rendendo così l’ascolto di musica più personalizzato e mirato, perfetto per diverse situazioni della vita quotidiana.

In aggiunta, gli utenti possono aspettarsi un arricchimento delle applicazioni disponibili. Una nuova sezione dedicata al cibo per News+ offrirà articoli e ricette curate per gli appassionati della cucina. A questo si aggiunge l’app Vision Pro, concepita per assistire i possessori di Vision Pro nella scoperta di nuovi contenuti XR sui loro telefoni, facilitando il download di materiale interessante.

Rilascio di altri aggiornamenti software

Oltre a iOS 18.4, gli sviluppatori ora hanno accesso anche alle Release Candidate per altri sistemi operativi Apple, tra cui iPadOS 18.4, macOS 15.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4. Questa strategia di rilascio simultaneo suggerisce un impegno costante di Apple nell’aggiornare e migliorare la sua intera gamma di prodotti, offrendo agli sviluppatori l’opportunità di prepararsi per le future implementazioni delle loro applicazioni.

Sommando tutte queste novità e miglioramenti, iOS 18.4 si preannuncia come un aggiornamento significativo, portando non solo nuove funzionalità, ma anche un’ottimizzazione dell’esperienza utente, riflettendo così l’impegno di Apple nel rimanere all’avanguardia nel settore tecnologico.