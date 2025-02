Apple lancia le beta di iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4: arrivano novità nella Mail

Le ultime versioni beta di iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, rilasciate da Apple per gli sviluppatori, portano significativi miglioramenti all'app di posta elettronica. Queste modifiche cercano di semplificare la gestione della corrispondenza, rendendo l'esperienza utente più fluida e organizzata sia su iPad che su Mac.

La nuova organizzazione della posta elettronica

La rinnovata app Mail presenta una funzionalità di categorizzazione integrata che rivoluziona il modo in cui gli utenti ricevono e gestiscono le email. La posta in arrivo viene automaticamente suddivisa in sezioni diverse, facilitando la consultazione. Gli email considerati importanti vengono visualizzati nella categoria Primaria, mentre altre email vengono classificate in porzioni dedicate, come ordini di prodotti, newsletter, offerte speciali e notifiche sociali.

Questa innovativa divisione si estende anche a una sezione chiamata "Transazioni". Qui si raccolgono ricevute, ordini e informazioni sulle consegne, semplificando la ricerca degli acquisti effettuati e le relative informazioni di spedizione. Gli utenti potranno così accedere facilmente a documenti essenziali in un unico posto, senza dover cercare in diverse cartelle.

Aggiornamenti e promozioni: tutto a portata di mano

All'interno dell'applicazione si trova anche una sezione "Aggiornamenti". Qui sono radunati newsletter, avvisi per appuntamenti medici e comunicazioni relative ad abbonamenti. La sezione "Promozioni" accoglie email contenenti offerte e sconti, permettendo agli utenti di non perdere occasioni vantaggiose.

Con queste nuove categorie, la visualizzazione predefinita dell'app Mail si presenta già organizzata, ma è possibile tornare a una vista lista per chi preferisse una presentazione cronologica delle email, senza alcuna suddivisione. La versatilità di personalizzazione è sicuramente un punto di forza, consentendo a ciascun utente di gestire la propria posta secondo le proprie preferenze.

Intelligenza artificiale e priorità delle email

Una delle novità più interessanti per i dispositivi abilitati all'Intelligenza Artificiale di Apple è la possibilità di visualizzare in modo prioritario le email nella casella di posta Primaria. Questo significa che i messaggi più rilevanti verranno messi in evidenza per prima, consentendo agli utenti di concentrarsi su ciò che è davvero importante. Inoltre, le email contenenti informazioni sensibili al tempo provenienti dalle sezioni Transazioni, Aggiornamenti o Promozioni verranno anch'esse inserite nella sezione Primaria, assicurando che le scadenze non vengano dimenticate.

Apple ha già implementato la categorizzazione delle email sull'iPhone con l'aggiornamento iOS 18.2, ma ora ha esteso questa funzionalità anche ai dispositivi Mac e iPad. Questo rilascio mira a uniformare l'esperienza degli utenti su tutti i dispositivi, migliorando ulteriormente la fruizione delle comunicazioni digitali quotidiane. Con queste novità, Apple dimostra di volersi porre all'avanguardia nella gestione delle email, rispondendo così alle esigenze di un mondo sempre più connesso.