Apple lancia la funzione di apparecchio acustico per AirPods Pro 2 anche nel Regno Unito

Apple ha recentemente reso noto che la sua innovativa funzione di apparecchio acustico per AirPods Pro 2 è ora attiva nel Regno Unito. Questa novità permette agli utenti di affrontare in modo più consapevole e pratico le sfide legate alla perdita dell'udito, proponendo un'esperienza completa per la salute uditiva.

Un aiuto concreto per chi ha problemi di udito

La funzione di apparecchio acustico è progettata per migliorare i suoni ambientali, supportando le persone che si considerano affette da una perdita uditiva da lieve a moderata. Questo servizio è offerto senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti nei paesi che lo supportano, grazie a aggiornamenti gratuiti del software. L'obiettivo di Apple, come affermato da Sumbul Desai, vice presidente della divisione Salute di Apple, è quello di dimostrare come la tecnologia possa apportare benefici tangibili alla qualità della vita.

Grazie a questo strumento, gli adulti possono avere accesso a informazioni utili riguardo al loro stato uditivo. Attraverso un semplice test dell'udito, della durata di circa cinque minuti, gli utenti possono determinare il loro livello di perdita auditiva misurando la loro capacità di percepire diverse frequenze sonore. Alla fine del test, ricevono un'analisi che individua il loro livello uditivo, accompagnata da raccomandazioni pratiche per migliorare la loro esperienza sonora. Inoltre, il profilo uditivo personalizzato si applica automaticamente a musica, film, giochi e telefonate su tutti i dispositivi compatibili.

Espansione delle funzionalità per la salute uditiva

Le nuove funzionalità per la salute dell'udito di Apple sono state lanciate per la prima volta negli Stati Uniti e in altri selezionati paesi alla fine di ottobre 2023, in concomitanza con l'uscita di iOS 18.1. A dicembre, un successivo aggiornamento, iOS 18.2, ha ampliato la disponibilità del test dell'udito a Francia, Italia, Lussemburgo, Romania, Spagna, Cipro, Repubblica Ceca e Regno Unito, oltre a integrare anche la funzione di apparecchio acustico negli Emirati Arabi Uniti. Con l'annuncio di oggi, gli utenti nel Regno Unito hanno finalmente accesso a entrambe le funzionalità.

É importante notare che per utilizzare le caratteristiche legate alla salute uditiva sugli AirPods Pro 2 è necessaria una versione del firmware pari almeno a 7B19 o superiore. Gli aggiornamenti del firmware vengono installati automaticamente sugli AirPods mentre sono in ricarica e in prossimità di un iPhone, iPad o Mac connesso a Wi-Fi.

Implicazioni e vantaggi per gli utenti

L'introduzione della funzione di apparecchio acustico rappresenta un passo significativo per Apple in un'area in continua crescita, come quella della salute. Permettendo agli utenti di migliorare la loro esperienza sonora quotidiana, Apple si pone come un attore chiave nel campo della tecnologia assistiva. Non solo si tratta di un avanzamento tecnologico, ma anche di una proposta che risponde a un bisogno reale di molti, facilitando la vita di chi ha difficoltà uditive.

Grazie a questa funzionalità, Apple consolida la propria immagine come azienda innovativa e attenta alle esigenze degli utenti, proponendo un uso sempre più integrato della tecnologia nella vita quotidiana. Con un approccio che combina semplicità e funzionalità, la casa di Cupertino continua a spingere per un'innovazione che non sia solo su carta, ma che si traduca in esperienze tangibili e significative per gli utilizzatori.