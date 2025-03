Apple lancia la beta 4 di importanti aggiornamenti software: cosa c’è da sapere

Apple ha recentemente presentato la beta 4 di aggiornamenti significativi per diversi sistemi operativi, tra cui iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4 e visionOS 2.4. Questa nuova versione introduce il supporto per Apple Intelligence in più lingue, ampliando così l’accessibilità e le funzionalità dei dispositivi Apple in tutto il mondo.

Dettagli sulla beta 4 di macOS Sequoia 15.4

L’aggiornamento a macOS Sequoia 15.4 arriva a oltre 40 giorni dal rilascio della versione precedente, 15.3. A dicembre, Apple aveva comunicato l’introduzione del supporto per Apple Intelligence in diverse nazioni, tra cui l’Italia, con l’obiettivo di fornire un’esperienza utente personalizzata e innovativa. La beta 4 include significativi miglioramenti e, tra le novità principali, vi è il supporto per lingue aggiuntive all’interno del sistema. Questo consente una maggiore interazione e uso delle funzionalità di intelligenza artificiale di Apple, rendendo il sistema più inclusivo.

Questa iniziativa di Apple segna un passo importante verso l’internazionalizzazione dei suoi servizi, configurandosi come un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica. Le nuove lingue che verranno integrate includono francese, tedesco, italiano, portoghese per il Brasile, spagnolo, giapponese, coreano e cinese semplificato, con aggiunte specifiche per paesi come Singapore e India. Con il rilascio ufficiale previsto per aprile, gli sviluppatori possono già iniziare a testare queste nuove funzionalità della beta.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

L’innovazione di Apple Intelligence: cosa aspettarsi

Apple Intelligence si distingue come un sistema innovativo in grado di fornire suggerimenti pertinenti e informazioni utili agli utenti. Questo strumento di intelligenza personale, atteso da molti, sarà disponibile in un numero sempre crescente di lingue. La Casa di Cupertino ha infatti annunciato che, a partire dal prossimo aggiornamento, verranno introdotte ulteriori funzioni e caratteristiche, incluse novità specifiche per Siri, il noto assistente vocale di Apple.

Questi miglioramenti non soltanto ampliano il raggio d’azione dei dispositivi Apple, ma pongono anche le basi per un’interazione più naturale e intuitiva tra gli utenti e i loro dispositivi. Con un collegamento sempre più diretto con le esigenze quotidiane delle persone, Apple Intelligence si propone come un alleato per semplificare le attività quotidiane, rendendo le informazioni più accessibili e pertinenti.

Novità in visionOS 2.4: produttività e creatività

Non solo i sistemi operativi tradizionali, ma anche visionOS 2.4, destinato all’Apple Vision Pro, vedrà cambiamenti significativi, grazie all’integrazione del supporto per Apple Intelligence. Questa versione offre una serie di strumenti dedicati alla produttività e alla creatività. Tra gli aggiornamenti, vi sono funzionalità dedicate alla scrittura di testi e alla creazione di immagini attraverso il tool Image Playground e i Genmoji.

Una novità interessante riguarda la possibilità per gli utenti di creare un account ospite direttamente dall’iPhone, consentendo ad amici e familiari di provare il visore con impostazioni personalizzate che verranno memorizzate per un periodo di 30 giorni. Questa implementazione non solo aumenta la versatilità del prodotto, ma permette anche di ampliare l’esperienza utente, rendendo la tecnologia Apple accessibile a un pubblico più ampio.

Con il rilascio previsto per aprile, gli appassionati e gli sviluppatori possono anticipate l’arrivo di un aggiornamento che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia.