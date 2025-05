Apple lancia iOS 18.5: nuove funzionalità e correzioni per migliorare l’esperienza utente

Con il rilascio di iOS 18.5, Apple continua a migliorare l’esperienza d’uso dei suoi dispositivi. Questo aggiornamento, disponibile per iPhone XS e modelli successivi, offre non solo un ritorno alla precedente interfaccia dell’app Mail, ma anche diverse correzioni di bug che garantiscono una maggiore stabilità. Scopriamo nel dettaglio cosa entusiasma i possessori di iPhone, le novità introdotte e gli aspetti critici riscontrati con questa versione.

Ritorno alla vecchia interfaccia di Mail

Gli utenti che aggiornano il proprio iPhone a iOS 18.5 possono finalmente tornare alla più familiare interfaccia dell’app Mail. Per ripristinare la precedente visualizzazione, è sufficiente aprire l’app e selezionare l’icona del menu a tre punti nell’angolo in alto a destra. Qui, si può scegliere se visualizzare le email per categorie o tornare alla “List View“, che mostra le email in ordine cronologico. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare le foto di contatto dei mittenti delle email oppure disabilitare questa funzione. Se si preferisce l’aspetto tradizionale, basta selezionare “List View” e deselezionare l’opzione “Show Contact Photos“.

Risoluzione di bug e miglioramenti di sicurezza

L’aggiornamento iOS 18.5 non si limita a piccole modifiche estetiche, ma introduce anche correzioni importanti per vari bug. Un problema critico riguardava il formato immagine AppleJPEG, che poteva causare la chiusura imprevista di applicazioni quando si elaboravano file multimediali malevolenti. Questa vulnerabilità ha interessato diversi dispositivi, tra cui iPhone XS e modelli successivi, iPad Pro in tutte le generazioni e iPad Air 3. Grazie a un miglioramento nella sanificazione degli input, Apple ha risolto questo problema per garantire una maggiore sicurezza agli utenti.

Nonostante queste correzioni, un’altra vulnerabilità significativa è stata riscontrata nel nuovo modem cellulare Apple C1 presente nell’iPhone 16e. Apple ha avvisato che il traffico di rete potrebbe essere intercettato da un attaccante in una posizione privilegiata di rete, anche se non è stato specificato se questa falla sia stata effettivamente sfruttata. Questa preoccupazione solleva dubbi in merito alla sicurezza dei dati personali degli utenti.

Problemi minori e anomalie da risolvere

Oltre ai bug critici, l’aggiornamento ha affrontato anche problemi meno gravi, ma comunque fastidiosi per gli utenti. Uno di questi riguardava la storicità delle chiamate: le chiamate da app eliminate continuavano ad apparire nei risultati di ricerca di Spotlight. Sebbene non rappresenti un reale rischio per la sicurezza, questo inconveniente ha destato l’irritazione di molti. Apple ha lavorato rapidamente per affrontare queste anomalie, rendendo l’esperienza complessiva più fluida e pulita.