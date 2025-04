Apple lancia il primo beta pubblico di iOS 18.5: ecco le novità principali

Tra qualche settimana, Apple ha reso disponibile iOS 18.4 per tutti gli utenti, aprendo ora la strada al debutto della beta pubblica di iOS 18.5. Questo aggiornamento, seppur non rivoluzionario, promette alcune modifiche e miglioramenti che potrebbero interessare gli utenti di iPhone. Scopriamo insieme cosa offre questa nuova versione.

Cambiamenti tecnici e novità in Apple Mail

Con iOS 18.5, le modifiche rimangono per lo più sotto il cofano, senza introdurre elementi particolarmente significativi visibili per gli utenti. Fino a questo momento, le novità sono limitate e non si segnalano cambiamenti sostanziali rispetto al passato.

Apple Mail ha ricevuto un restyling considerevole con l’aggiornamento iOS 18.2, e ora, in iOS 18.5, sono state semplificate le opzioni per disabilitare alcune delle nuove funzionalità introdotte. Attraverso un pratico menu con tre punti nell’angolo in alto a destra dell’app, gli utenti possono ora gestire alcune impostazioni, come la disattivazione delle categorie, dei messaggi prioritari basati su AI e della suddivisione delle email per mittente.

Una delle novità visive rilevanti è l’introduzione delle foto dei contatti nella casella di posta. In iOS 18.5, è stata implementata una nuova opzione nel menu, ‘Mostra foto dei contatti’. Disattivando questa funzionalità, gli utenti possono riportare la casella di posta a un aspetto più simile al passato, visto che in precedenza questa possibilità era accessibile solo tramite l’app Impostazioni.

In aggiunta, iOS 18.5 introduce alcuni miglioramenti visivi alla schermata di AppleCare & Garanzia nell’app Impostazioni, inclusi collegamenti per ricevere assistenza direttamente sul sito di Apple. Queste modifiche sono ottimizzazioni che rendono l’esperienza utente più fluida e accessibile, ma non stravolgono il funzionamento delle funzionalità esistenti.

Aspettative future per iOS 18.5 beta

Attualmente, la prima beta pubblica di iOS 18.5 si concentra principalmente su modifiche tecniche e ottimizzazioni. Sebbene ci siano segnali che sugli aggiornamenti futuri potrebbero arrivare ulteriori novità, la versione attuale non sembra giustificare un’installazione precoce. Infatti, l’adozione di una beta in fase iniziale può comportare bugs e problemi di prestazioni che potrebbero influenzare l’uso quotidiano del dispositivo.

Gli utenti interessati a provare questa beta dovrebbero valutare con attenzione se i miglioramenti proposti siano sufficienti per giustificare un eventuale passaggio a questa nuova versione, tenendo conto del rischio di possibili malfunzionamenti o instabilità.

Se hai già installato il beta di iOS 18.5, sarebbe interessante conoscere la tua esperienza e quali impressioni hai ricavato finora. La community è sempre curiosa di scoprire come questi aggiornamenti influenzano l’utilizzo quotidiano degli iPhone.