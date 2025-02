Apple lancia i controlli "Ambient Music" in iOS 18.4: nuove opzioni per il relax e la produttività

La nuova beta di iOS 18.4 segna un passo avanti significativo per gli utenti Apple, introducendo i controlli "Ambient Music", dedicati a migliorare l’esperienza sonora sui dispositivi. Queste funzionalità, attualmente riservate solo agli sviluppatori, promettono di arricchire l'uso quotidiano degli iPhone e degli iPad, offrendo diverse opzioni sonore per accompagnare vari momenti della giornata.

Le nuove funzionalità di "Ambient Music"

Con l'aggiornamento, Apple presenta quattro opzioni principali nel nuovo menu "Ambient Music": "Sleep", per aiutare il sonno, "Chill", ideale per concentrarsi, "Produttività", pensata per stimolare il lavoro, e "Wellbeing", che offre suoni rilassanti per il benessere. Queste categorie di musica ambientale possono facilmente essere richiamate dal Centro di Controllo, rendendo l’accesso particolarmente veloce e pratico.

Una volta selezionata una delle opzioni disponibili, il sistema avvia una riproduzione casuale di suoni compatibili con la categoria scelta. Sebbene non sia possibile selezionare brani specifici direttamente dal Centro di Controllo, l'interfaccia intuitiva consente di visualizzare un player dedicato alla riproduzione del brano attuale. Da questo player, gli utenti possono mettere in pausa, riavviare o riprodurre il brano tramite AirPlay su altri dispositivi come Mac, altoparlanti o TV.

Compatibilità e accesso alla nuova beta

Questi nuovi controlli su iOS 18.4 sono accessibili per gli utenti di iPhone e iPad, che hanno installato l'ultima beta del sistema operativo. Per gli utenti che desiderano aggiornare il proprio dispositivo, il procedimento è semplice: basta andare su Impostazioni, quindi su Aggiornamento Software. Qui verrà visualizzata la richiesta di update, a cui seguirà la possibilità di selezionare la beta 18.4 disponibile. È un'opzione che racchiude il potenziale di ottimizzare l'uso quotidiano degli apparecchi Apple.

L'importanza delle opzioni sonore per il benessere personale

L'introduzione dei controlli "Ambient Music" si inserisce in una tendenza più ampia che riconosce l'importanza della musica e dei suoni nel promuovere il benessere personale e la produttività. Negli ultimi anni sempre più studi hanno dimostrato come determinati tipi di suoni possano influenzare positivamente la nostra mente, migliorare la concentrazione e favorire un sonno di qualità. Con questo aggiornamento, Apple offre ai suoi utenti strumenti concreti per integrare queste pratiche nel loro quotidiano, mettendo a disposizione suoni di alta qualità per ogni esigenza.

Per chi desidera ulteriori dettagli sulle novità di iOS 18, ci sono link utili direttamente accessibili per rimanere informati sulle ultime funzionalità e aggiornamenti del sistema operativo.